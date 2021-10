Halo : les serveurs fermeront finalement en janvier sur Xbox 360

Notre priorité absolue est de continuer à faire évoluer et à étendre le MCC tout en concrétisant notre vision ambitieuse de Halo Infinite. Le fait de nous retirer de l'entretien quotidien et des difficultés de ces services vieillissants permettra à l'équipe de rester concentrée sur nos projets les plus importants pour l'avenir

Même siavait annoncé à la fin de l'année 2020 qu'il comptait fermer plusieurs serveurs de certains jeux Halo sur Xbox 360 durant le mois de décembre 2021, les jeux concernés bénéficient en effet d'un petit sursis. Cette information a été dévoilée par le site d' Halo Waypoint , et annonce donc la mise hors service des serveurs d'et enfinpour le 13 janvier 2022 et non plus décembre 2021.Pour être plus clair, cela signifie que plusieurs fonctionnalités ne seront plus disponibles, à savoir principalement le matchmaking, ou encore l'achat de l'un de ces jeux en version numérique. Toutefois, ils proposeront toujours leur campagne respective, les combats à distance, et aussi la jouabilité avec un écran scindé.Si une telle décision a été prise par, c'est que le studio souhaite consacrer tout son temps de travail à Halo Infinite, qui proposera, normalement, un solide contenu post-lancement.Pour rappel,sera disponible le 8 décembre sur PC et Xbox Series X et S.