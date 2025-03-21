Half-Life : Sierra voulait abandonner le jeu culte, Valve les a forcés à le sauver



le 21 mars 2025 à 14h31 Publié par Florian Lelong le 21 mars 2025 à 14h31

Le légendaire Half-Life n'est pas seulement considéré comme l'un des meilleurs FPS jamais réalisés : c'est aussi un jeu qui a profondément influencé le paysage vidéoludique moderne. Pourtant, à sa sortie en 1998, il aurait pu connaître un destin bien différent si l'éditeur original, Sierra On-Line, avait suivi ses premières intentions.