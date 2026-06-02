Guild Wars prépare une annonce imminente

ArenaNet a, récemment, teasé une nouvelle annonce, qui doit avoir lieu dans une poignée de jours, en ce qui concerne la licence Guild Wars.

La licence Guild Wars, qui comporte plusieurs opus, refait parler d'elle, au plus grand bonheur des fans. Le studio de développement ArenaNet a indiqué qu'une annonce concernant la franchise Guild Wars va avoir lieu dans quelques heures seulement.

Une annonce très proche pour Guild Wars

En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X de la licence, ArenaNet a publié une courte vidéo, accompagnée des mots suivants : « Le vent s'agite. Le monde se déplace. Tenez-vous prêt ». De plus, à la fin de la vidéo, nous pouvons apercevoir la date : 05 juin 2026. Ce teasing stipule qu'ArenaNet prépare une annonce importante concernant la franchise Guild Wars, qui sera très probablement faite lors du Summer Game Fest de cette année 2026.

The wind stirs. The world shifts. Stand ready. pic.twitter.com/AsEAhHCn1G — Guild Wars (@GuildWars) June 1, 2026

Les spéculations autour du potentiel Guild Wars 3 débutent

À la suite de ce teasing, beaucoup de joueurs et de joueuses espèrent qu'ArenaNet annoncera Guild Wars 3, qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. D'ailleurs, dans une récente publication sur son compte Twitter/X, ledit studio de développement a écrit : « De grandes choses se préparent dans l'industrie des jeux ». Ce qui laisse, là encore, attendre qu'une annonce majeure sera faite.

Stand ready - and tune in to Summer Game Fest on 06/05/2026. Big things in the #games industry are brewing. Will you be watching? pic.twitter.com/mgbvajsM1D — ArenaNet (@ArenaNet) June 1, 2026

Pour autant, il pourrait tout aussi s'agir d'une nouvelle extension pour le deuxième opus de la licence ou encore d'un projet vidéoludique autre. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, il va falloir patienter jusqu'au 5 juin 2026 pour savoir ce qu'ArenaNet nous réserve pour l'avenir.