Guild Wars prépare une annonce imminente

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 02 juin 2026 à 15h03
ArenaNet a, récemment, teasé une nouvelle annonce, qui doit avoir lieu dans une poignée de jours, en ce qui concerne la licence Guild Wars.
Guild Wars prépare une annonce imminente

La licence Guild Wars, qui comporte plusieurs opus, refait parler d'elle, au plus grand bonheur des fans. Le studio de développement ArenaNet a indiqué qu'une annonce concernant la franchise Guild Wars va avoir lieu dans quelques heures seulement.

Une annonce très proche pour Guild Wars

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En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X de la licence, ArenaNet a publié une courte vidéo, accompagnée des mots suivants : « Le vent s'agite. Le monde se déplace. Tenez-vous prêt ». De plus, à la fin de la vidéo, nous pouvons apercevoir la date : 05 juin 2026. Ce teasing stipule qu'ArenaNet prépare une annonce importante concernant la franchise Guild Wars, qui sera très probablement faite lors du Summer Game Fest de cette année 2026.

Les spéculations autour du potentiel Guild Wars 3 débutent

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À la suite de ce teasing, beaucoup de joueurs et de joueuses espèrent qu'ArenaNet annoncera Guild Wars 3, qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. D'ailleurs, dans une récente publication sur son compte Twitter/X, ledit studio de développement a écrit : « De grandes choses se préparent dans l'industrie des jeux ». Ce qui laisse, là encore, attendre qu'une annonce majeure sera faite.

Pour autant, il pourrait tout aussi s'agir d'une nouvelle extension pour le deuxième opus de la licence ou encore d'un projet vidéoludique autre. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, il va falloir patienter jusqu'au 5 juin 2026 pour savoir ce qu'ArenaNet nous réserve pour l'avenir.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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