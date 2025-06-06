GTA 6 : Une fuite majeure révèle la durée de vie, des nouveautés de gameplay et bien plus encore

Une importante fuite sur GTA 6 vient de dévoiler des détails potentiellement explosifs. Gameplay, durée de l'histoire et nouveautés : cette fuite promet un jeu encore plus ambitieux que prévu, mais à prendre avec précaution.
Depuis des années, les rumeurs alimentent les débats autour de GTA 6
, même après que la tant attendue date de sortie ait été dévoilée par Rockstar. Cette fois, ce leak, émanant d'une source crédible ayant, notamment, révélée les noms des protagonistes, nous en dit plus sur le gameplay, promettant une expérience sans pareil.
Jason et Lucia, désormais explorables en duo
Dans GTA 5
, le système de personnages interchangeables avait marqué les esprits, mais il était impossible de se promener en compagnie d'un autre protagoniste contrôlé par l'IA. GTA 6
bouleverserait complètement ce concept. Selon la fuite dévoilée par GameRoll
, une source fiable ayant déjà révélé les noms complets de Jason Duvall et Lucia Caminos avant leur annonce officielle, Rockstar
introduirait une fonctionnalité permettant d'explorer la ville seul, ou avec les deux protagonistes côte à côte.
« En gros, ce sont des compagnons : vous pouvez passer de l'un à l'autre à tout moment, et ils sont présents ensemble
», indique GameRoll. Cette nouveauté pourrait considérablement enrichir le gameplay et offrir des approches stratégiques inédites.
Plus de 700 commerces braquables et centres commerciaux interactifs
Autre révélation impressionnante : plus de 700 magasins et centres commerciaux
seraient accessibles et entièrement braquables. Une avancée énorme par rapport aux précédents volets. Cependant, la notion de commerce reste large selon GameRoll (via Imgur
):
Je ne sais pas exactement ce que la source veut dire par « magasin ». Les centres commerciaux sont bel et bien visitables, mais dans les leaks, on voit aussi des interactions avec des distributeurs de chewing-gums.
Par ailleurs, certains gratte-ciels posséderaient désormais des ascenseurs fonctionnels, permettant ainsi une exploration verticale approfondie, renforçant l'immersion. Autre nouveauté remarquée : des strip-teaseurs masculins devraient faire leur apparition dans les clubs, signe d'une diversification notable des lieux de divertissement.
Système de couverture amélioré et gestion d'armes réaliste
Côté combat, Rockstar
aurait abandonné un système dynamique de couverture, initialement inspiré de The Last of Us Part II, jugé trop imprécis. À la place, les développeurs seraient revenus à un système classique de couverture par bouton. Quant à la gestion des armes, le coffre des voitures ferait office de stock pour l'équipement des personnages, à la manière des selles dans Red Dead Redemption 2.
Cependant, contrairement aux précédentes rumeurs, il ne serait pas possible de manier deux armes à la fois.
Une histoire découpée en cinq chapitres majeurs
La campagne principale de GTA 6
serait découpée en cinq chapitres
, mais le leak n'indique pas encore s'il y aura un prologue ou un épilogue. À titre de comparaison, celle de Red Dead Redemption 2 proposait six chapitres ainsi qu'un épilogue massif, pour environ 50 heures de jeu.
On peut donc estimer la durée de GTA 6
autour d'une quarantaine d'heures, sans compter les nombreuses activités annexes qui devraient prolonger considérablement l'expérience, à l'image de GTA 5 et Red Dead Redemption 2 donc.
Bien entendu, ces informations sont à considérer avec précaution, puisque rien n'a encore été confirmé officiellement par Rockstar Games
. Le développement de GTA 6
étant toujours en cours, des modifications peuvent encore intervenir avant la sortie. Pour rappel, la sortie officielle de GTA 6
est fixée au 26 mai 2026
sur consoles PS5 et Xbox Series.
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