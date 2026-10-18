À un mois de sa sortie, GTA 6 subit toujours des modifications

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 18 octobre 2026 à 14h00
Alors que la sortie de GTA 6 est toute proche, un cadre de Rockstar Games révèle que le développement est loin d'être figé. Des modifications importantes sont encore apportées, illustrant la nature organique et complexe de la création d'un jeu d'une telle envergure.
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À un mois de sa sortie, GTA 6 subit toujours des modifications

Même avec une date de sortie si proche, le 19 novembre, il ne faut pas croire que le développement de Grand Theft Auto VI est terminé. En réalité, un jeu d'une telle ampleur n'est jamais vraiment « fini », il est plutôt lancé dans le monde puis mis à jour en temps réel. Rockstar Games ne s'en cache pas et admet ouvertement que des modifications sont toujours en cours sur ce qui s'annonce comme le plus grand blockbuster de la décennie.

Un jeu en perpétuel mouvement

Ces informations proviennent du journaliste Jason Schreier de Bloomberg, qui a récemment publié un article sur les coulisses du développement de GTA 6, riche en instruction. Dans une vidéo complémentaire, il explique que la direction de Rockstar lui a confirmé que les reports successifs n'étaient pas dus à des problèmes majeurs, mais simplement au fait que le jeu n'était pas encore prêt.

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Les différentes composantes de ce monde immense ne s'assemblaient pas encore de manière harmonieuse, nécessitant un travail d'ajustement constant. C'est un processus normal pour un projet de cette ambition, où chaque élément doit s'intégrer parfaitement aux autres pour créer une expérience cohérente et immersive.

La parole à Rockstar

Pour appuyer ce point, le journaliste cite Phil Hooker, directeur de la technologie chez Rockstar. Ses mots sont très clairs sur la philosophie du studio : « Le jeu n'est jamais complètement arrêté ». Il poursuit en détaillant cette approche flexible et itérative du développement :

Nous n'avons jamais de plan directeur exact. Même au cours des derniers mois, nous avons changé des choses.

Si cela peut sembler alarmant pour certains, il s'agit d'une pratique tout à fait standard dans l'industrie du jeu vidéo, et pas seulement pour des titres de l'envergure de GTA 6. Les développeurs peaufinent, ajustent et optimisent constamment leur création jusqu'au jour du lancement, et même après. C'est d'ailleurs la raison d'être des fameux patchs « Day One », conçus pour corriger les derniers problèmes identifiés juste avant la sortie.

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Une attente et une pression sans précédent

Les jeux modernes sont des documents vivants, en constante évolution. Avec la quantité phénoménale de systèmes et de contenus prévus dans GTA 6, on ne peut qu'imaginer les milliers d'ajustements minutieux qui ont lieu en ce moment même dans les locaux de Rockstar.

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L'écart de plus de treize ans depuis la sortie de Grand Theft Auto V a créé une attente et une pression absolument sans précédent. Ces ajustements de dernière minute sont donc cruciaux pour s'assurer que le produit final soit à la hauteur des attentes, tout en évitant que la sortie soit ratée à cause de trop nombreux problèmes. 

GTA 6 sortira le 19 novembre 2026, sur PS5 et Xbox Series.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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