C'est lors d'un Nintendo Direct Mini que l'éditeur nippon a dévoilé une grande variété de titres prêts à rejoindre leur catalogue. Bien que tous ne soient pas disponibles immédiatement, Good Job! est dévoilé avec une arrivée imminente sur votre console de salon. Voici notre test le concernant.

Une histoire pourtant banale



En bas de l'échelle



Liberté d'expression

Destruction illimitée

Les points et objectifs

Fin de partie

Du cosmétique

Coopération intensive

Quelques points négatifs

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Dansvous devrez accomplir de nombreuses tâches au sein d'une entreprise qui semble des plus banales. Elle le serait, d'ailleurs, si ce n'était pas celle deVous le suivez dans l'évolution de cette dernière depuis que vous êtes tout petit. Il est temps pour vous de prouver que vous êtes apte à accueillir l'héritage familial. Pour cela, il faudra faire preuve d'intelligence et d'un grand sens de la réflexion pour espérer de nombreuseset vous propulser jusqu'au sommet.Bien que vous soyez le, n'espérez pas obtenir de faveurs pour autant. L'entreprise est divisée en plusieurs secteurs avec un niveau d'importance. Chaque étage vous propose ainsi troisainsi qu'une dernière complémentaire vous permettant dedu dessus. Il n'y a pas d'ordre ni de score spécifique à obtenir. Vous devez simplement répondre à une problématique qui changera dans chacune des salles tout en gardant en têtesur lequel vous êtes.Vous naviguerez donc entre la logistique ou le management pour accomplir des tâches aussi diverses que nombreuses. Nous noterons toutefois que le rappe là l'ordre des ouvriers reste unavec comme seul grand changement l’environnement. Pour le reste, faire pousser des fleurs ou aller chercher un rétroprojecteur sont des exemples de missions que l'on peut vous confier. Par la suite, à vous de choisirpour y parvenir.Si l'on se réfère audu jeu, vous êtes en droit d'utiliser la méthode qui vous convient le mieux pour venir à bout de. De ce fait, il est possible de déplacer la quasi-totalité des objets sans les détruire ou les faire tomber.Cependant, ce point n'est pas totalement vrai puisque certains de vos objectifs ne vous laisseront pas le choix de. Il faudra tout de même choisir le moyen le plus économique d'y arriver pour celles et ceux souhaitant obtenir le. Bien que cette facette du jeu soit disponible et possible, elle permet surtout de mettre en avant ladu titre. En effet, restons honnêtes, vous ne tiendrez pas deux minutes sans vouloir. Il n'a jamais été aussi facile de propulser chaises, bureaux et étagères à travers un bel. Prenez du plaisir à détruire et réussir tout de même à obtenir le fameux "Good Job" de fin de journée.Comme annoncé plus haut, utiliser le mobilier pour se frayer des chemins est unet important du jeu. Il faut donc prendre en compte que presque tous les éléments présents dans les salles sont utilisables, déplaçables ou même propulsables. Vous devrez doncpour comprendre comment fonctionne chaque objet, mais aussi comment l'optimiser.Chaque étage propose son lot de surprises qui ne cessera de voussurtout lorsque vous en découvrez l'utilité par inadvertance ! Le seul bémol reste tout de même l'impossibilité de déplacer le personnel sans éléments du décor. C'est d'ailleurs probablement unepour se permettre de bloquer certains passages ou jouer sur vos nerfs. À vous de trouver la meilleure solution pourChaque niveau vous proposera un récapitulatif lorsque la mission sera accomplie. Quels que soient, il semblerait que seul compte réellement le temps que vous passez à réaliser votre objectif. Vous obtiendrez ainsi un score de fin de partie avec un retour sur les frais que vos dégâts ont coûté à l'entreprise. Bien heureusement pour vous,Ces chiffres sont donc un simple rendu d'information vous permettantvotre score lorsque vous le souhaitez. L'état final du niveau apparaîtra aussi en arrière-plan, pour profiterque vous laissez derrière vous.La seconde partie de vos objectifs sera de trouver de quoi vous habiller. Bien qu'inutile etdans le score final, chaque niveau propose un certain nombre de chapeaux et vêtement que vous pourrez réutiliser une fois débloqués. Certains sont rapides d'accès tandis que d'autres pourront facilement. Gardez le contrôle et équipez-vous des cosmétiques qui vous ressemblent.Il est possible de jouer jusqu'à deux joueurs sur. Aucune modification des missions ni même complications, le jeu permet simplement de partager son expérience avec un deuxième joueur. Nous pourrions d'ailleurs penser que le mode est seulement posé tel quel, et pourtant il reste clairement plus abouti que de nombreux autres jeux coopératifs que nous connaissons. Vous pouvez, par exemple, facilement vous éloigner l'un de l'autre et réaliser des tâches différentes puisque l'écran viendra se scinder en deux lorsque vous êtes trop loin, et fusionnera à nouveau lorsque vous serez plus proche.est donc un jeu sympathique et haut en couleur qui ne manquera pas de plaire à une grande majorité de joueurs. Néanmoins nous pouvons relever que votre personnage dispose de déplacements limités. Bien que ces derniers soient fluides, il est, par exemple,de sauter haut ou même de courir, ce qui peut rendre la missionselon la situation.De plus, certaines missions peuvent se retrouver redondantes ou assez familières. Bien qu'elles ne soient pas nombreuses et que la variété des niveaux pallie facilement ce point, cet élément ne vous permettra cependant pas de jouer plusieurs heures d'affiler sans vous lasser.