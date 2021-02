GoldenEye 007 : Du gameplay du remaster prévu sur Xbox 360 partagé

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Même si les amoureux de la licence James Bond vont pouvoir prochainement profiter de Project 007, titre développé par IO Interactive, de nombreux jeux issus de la franchise ont vu le jour.. Normalement, nous aurions dû avoir le droit à un remake sur Xbox 360, puisqu'un tel projet était en développement en 2008. Malheureusement, pour des questions de droits d'auteur, entre Nintendo, qui a sorti le jeu sur sa console et Microsoft notamment, le projet a été abandonné.Toutefois, nous pouvons voir ce à quoi il ressemblait, et même y jouer, comme l'avance VGC . La ROM serait dorénavant publique et jouable via un émulateur non officiel. Pour les curieux, le youtubeur Graslu00 a mis en ligne une vidéo montrant près de deux heures de gameplay, dans laquelle nous pouvons voir de véritables améliorations en comparaison de l'original, sorti 11 ans plus tôt. Le détail, que ce soit sur les armes, les textures du décor ou les personnages, est bien plus pointu qu'à l'époque. En bref, l'expérience aurait probablement reçu un très bel accueil.Pour celles et ceux qui veulent à tout prix endosser le rôle de l'agent le plus connu du monde,, développé par IO Interactive. Les informations sont pour le moment minces, mais nous savons qu'il s'agit d'une histoire inédite (et non pas inspirée d'un film, comme GoldenEye 007), pouvant s'étaler sur une trilogie