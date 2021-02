Godlike Burger : Un jeu pour les mordus de restauration rapide

Un énième jeu de gestion en restauration

Une pointe d'humour

Deux styles différents

Gameplay et ingrédients

Quand sortira Godlike Burger ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Les jeux de gestion et de restauration ne sont pas rares et se développent même plutôt bien. Si nous pouvons facilement mettre l'accent sur des ténors du genre tels queouchacun cherche le moyen d'intéresser le joueur à sa façon. Cependant, d'autres titres moins connus et populaires n'ont pas réussi à tirer leur épingle du jeu par manque d'innovation en termes de contenu ou de gameplay. Vous l'aurez donc compris, la place est bonne à prendre, à condition de proposerAnnoncé pour être dans la lignée de Pizza Connection,Vous incarnez un restaurateur qui tente de conquérir l'univers à l'aide de sa cuisine atypique, et vous allez devoir décorer votre restaurant, installer les tables, faire le service de clients toujours plus affamés et aux volontés différentes, arrivant par vagues.Cependant, ce que les clients ne savent pas, c'est que la renommée de vos sandwichs dépend d'un ingrédient des plus inattendus, le client lui-même ! C'est ici que la partie se complique puisqu'il vous faudra naviguer entre cuisine, meurtre et gestion de votre restaurant. De plus, il ne faut pas oublier que, même dans l'espace, tout crime ne reste jamais impuni. La police stellaire semble raffoler de vos burgers et vous mettra rapidement des bâtons dans les roues. Faites preuve d'une réflexion sans pareil, pour faire tourner votre boutique sans vous faire arrêter.Vous l'aurez compris, votre personnage aura plusieurs rôles durant son aventure. Entre ténor de la cuisine, et assassin, le jeu navigue entre l'ombre et la lumière. Malgré cela, Godlike Burger propose uneVotre journée de jeu sera chargée étant donné que, même si les clients arrivent par vagues, ils exigent un service impeccable et des mets délicieux. L'important est de les garder heureux pour qu'ils restent plus longtemps dans votre restaurant afin d'assouvir vos desseins macabres. Durant la nuit,Pour finir, de nombreux pièges et armes sont disponibles pour vous aider dans. Ne vous faites pas remarquer et, si les piges échouent, il faudra leur courir dessus au hachoir pour finir le travail.Aucune date précise concernant la sortie de Godlike Burger pour le moment, mais il est prévu arriver en accès anticipé sur Steam au cours du deuxième trimestre de l'année 2021.