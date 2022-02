PS Plus mars 2022 : Les jeux offerts révélés

Jeux PS+ Mars 2022

Ghost of Tsushima: Legends

Ark: Survival Evolved

Team Sonic Racing

Ghostrunner

Le dernier mercredi de chaque mois, PlayStation fait une annonce officielle quant à la prochaine sélection de jeux PS Plus offerts. Ainsi, ce mercredi 23 février, la société adévoilé. Sans plus tarder, voici ce qui vous attend.Composante multijoueur rattachée au dernier titre de Sucker Punch, le mode Legends deest récemment devenu un jeu à part entière., tout en remplissant les objectifs annoncés. Par ailleurs, Ghost of Tsushima: Legends les invite à s'essayer à des raids.Ghost of Tsushima: Legends sera ainsi disponible gratuitement, selon sa version PS4 et PS5, dans le cadre des jeux PS Plus, jusqu'au lundi 28 mars.. Débarquant sur une île sauvage, avec très peu d'équipements, les joueurs et les joueuses doivent survivre, tout en affrontant des dinosaures gigantesques et féroces. Notons que certaines d'entre elles peuvent tout de même être apprivoisées. Par ailleurs, il est possible de profiter de l'aventure à plusieurs car Ark: Survival Evolved a une forte dimension multijoueur.Ark: Survival Evolved sera ainsi disponible gratuitement, selon sa version PS4, dans le cadre des jeux PS Plus, jusqu'au lundi 28 mars.développé par Sumo Digital et édité par Sega. Avec pas moins d'une vingtaine de circuits et d'une quinzaine de personnages, issus de l'univers du hérisson bleu, Team Sonic Racing avait réussi à se faire une place dans le cœur des joueurs et des joueuses, lors de sa sortie officielle. Compétitif et multijoueur, il convient ainsi aux petits et aux grands.Team Sonic Racing sera ainsi disponible gratuitement, selon sa version PS4, dans le cadre des jeux PS Plus, jusqu'au lundi 28 mars.est sorti à la fin de l'année 2020. Cette aventure solo, développée par One More Level, sera disponible selon sa version PS5, dans le cadre des jeux PS Plus de mars 2022. Ainsi, nous devrions pouvoir compter sur du Ray Tracing, une option 3D audio et le retour haptique de la DualSense.Ghostrunner sera ainsi disponible gratuitement jusqu'au lundi 28 mars, selon l'offre PS Plus du mois prochain.