Ghostrunner 3 en préparation ? Le directeur du studio serait emballé par cette idée

Alors que One More Level travaille actuellement sur un projet ambitieux, beaucoup s'interrogent sur l'avenir de la franchise Ghostrunner. Le directeur du studio a rapidement évoqué ce point avec un espoir.

Pour les adeptes de la franchise Ghostrunner, l'attente semble interminable. Rappelons que le deuxième opus de la saga est sorti en octobre 2023. Depuis, la licence semble avoir été mise de côté.

En effet, le studio One More Level travaille sur Valor Mortis, un Souls-like qui se déroule dans une uchronie où Napoléon Bonaparte s'adonne aux arts occultes. Est-ce que cela signifie que tout espoir de voir Ghostrunner 3 est perdu ? Pas si sûr à en croire les déclarations de Szymon Bryła.

« Quelques idées pour une conclusion digne de ce nom », mais…

Le directeur du studio a récemment été interrogé par les journalistes d'Insider Gaming sur Valor Mortis. Mais entre-temps, Szymon Bryła a pu glisser quelques mots sur la franchise Ghostrunner. Il a confié qu'il serait « génial » de retravailler sur la saga, ajoutant même une précision très encourageante.

Nous aurions probablement même quelques idées pour une conclusion digne de ce nom à la trilogie, ou pour un spin-off.

Savoir que les équipes ont déjà des idées pour écrire le troisième opus de la franchise est très encourageant pour celles et ceux qui espèrent revoir l'univers futuriste et les cyberninjas des premiers opus. Mais un détail empêche actuellement la concrétisation d'un tel projet et il n'a rien à voir avec Valor Mortis.

505Games, détenteur des droits et de l'avenir de la franchise Ghostrunner

Même si les jeux ont été créés et développés par One More Level, le studio ne possède pas les droits de Ghostrunner, détenus par l'éditeur 505Games. Seul le géant peut donc décider de faire revenir la licence sur le devant de la scène. Pour l'heure, il semble que cette idée ne soit pas à l'ordre du jour, d'autant que les chiffres de vente sont mitigés.

En attendant, vous pouvez découvrir ou redécouvrir Ghostrunner 2 à petit prix car la version de base du titre est proposée à seulement 7,99 euros sur Steam dans le cadre des soldes d'été. Mais ne tardez pas pour en profiter car ce petit prix n'est disponible que jusqu'au 9 juillet 2026.