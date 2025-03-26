GeoGuessr débarque enfin sur Steam après plus d'une décennie sur navigateur

Le célèbre jeu de piste géographique GeoGuessr arrive enfin sur Steam, près de 12 ans après son lancement initial en tant que jeu exclusivement jouable sur navigateur. Très populaire durant la pandémie de COVID-19, il sera disponible dès le mois prochain sur la plateforme de Valve, en accès anticipé.

GeoGuessr Steam Edition : l'évolution attendue

Un passage à Steam avec un nouveau modèle économique ?

Intitulée sobrement, cette version arrivera d'abord en accès anticipé afin d'être améliorée progressivement grâce aux retours directs des joueurs. Selon la page officielle sur Steam, l'objectif est clair : offrir aux joueurs « l'expérience ultime du jeu géographique, aussi bien pour les compétiteurs que les joueurs occasionnels ».Si cette formule peut paraître ambitieuse, il faut rappeler que, où le joueur doit deviner sa position géographique exacte à partir d'images Google Street View.

Actuellement, la version web de GeoGuessr, disponible depuis 12 ans, impose aux joueurs un abonnement mensuel pour accéder à plus de trois parties quotidiennes. Un modèle économique mis en place l'année dernière et qui avait suscité une vive controverse parmi les fans de longue date.











La bonne nouvelle : la version Steam pourrait changer la donne. Si le prix exact n'a pas encore été communiqué, la page Steam précise toutefois que ce tarifet qu'il



Une indication laissant penser qu'il s'agirait peut-être d'un achat unique et non d'un abonnement mensuel, pour le plus grand bonheur des joueurs allergiques aux frais récurrents.





Sortie imminente dès avril 2025