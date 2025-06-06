Game of Thrones: War for Westeros débarquera l'année prochaine, et promet du sang

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 06 juin 2025 à 23h51
Un nouveau jeu Game of Thrones vient d'être annoncé, et ravira, peut-être, les amoureux de cette licence. Dans tous les cas, le sang coulera à flot.
Game of Thrones: War for Westeros débarquera l'année prochaine, et promet du sang
L'univers de Game of Thrones est riche, pourtant, aucun jeu n'a réussi à s'imposer auprès des joueurs, malgré l'énorme potentiel. PlaySide saura peut-être inverser la tendance, avec une idée loin d'être originale, mais qui a tout pour fonctionner avec Game of Thrones: War for Westeros.

Game of Thrones: War for Westeros, l'heure est au RTS

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Lors du Summer Game Fest, nous avons pu découvrir une nouvelle bande-annonce mettant en avant Game of Thrones, où les combats se sont enchaînés, aussi violent que dans la série.

Plusieurs têtes familières étaient de la partie, dont Jon Snow. Toutefois, ne vous attendez pas à un jeu de survie, un monde ouvert ou une aventure solo. Il s'agit d'un RTS, où votre objectif sera de conquérir les Sept Couronnes.

Miniature vidéo

Combattez seul ou en groupe

Pour pimenter les choses, nous apprenons que Game of Thrones: War for Westeros proposera du multijoueur, dans le but de s'affronter, chacun à la tête de l'une des maisons iconiques de la saga.
Prenez la tête des grandes maisons, ralliez de célèbres héros et réécrivez l'histoire du royaume. Aurez-vous la force de vous emparer du Trône de fer ?
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Aucune date de sortie n'a été annoncée, mais le titre arrivera sur PC en 2026.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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