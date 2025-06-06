Game of Thrones: War for Westeros débarquera l'année prochaine, et promet du sang

Un nouveau jeu Game of Thrones vient d'être annoncé, et ravira, peut-être, les amoureux de cette licence. Dans tous les cas, le sang coulera à flot.
L'univers de Game of Thrones
est riche, pourtant, aucun jeu n'a réussi à s'imposer auprès des joueurs, malgré l'énorme potentiel. PlaySide saura peut-être inverser la tendance, avec une idée loin d'être originale, mais qui a tout pour fonctionner avec Game of Thrones: War for Westeros
.
Game of Thrones: War for Westeros, l'heure est au RTS
Lors du Summer Game Fest, nous avons pu découvrir une nouvelle bande-annonce mettant en avant Game of Thrones
, où les combats se sont enchaînés, aussi violent que dans la série.
Plusieurs têtes familières étaient de la partie, dont Jon Snow
. Toutefois, ne vous attendez pas à un jeu de survie, un monde ouvert ou une aventure solo. Il s'agit d'un RTS
, où votre objectif sera de conquérir les Sept Couronnes.
Combattez seul ou en groupe
Pour pimenter les choses, nous apprenons que Game of Thrones: War for Westeros proposera du multijoueur
, dans le but de s'affronter, chacun à la tête de l'une des maisons iconiques de la saga.
Prenez la tête des grandes maisons, ralliez de célèbres héros et réécrivez l'histoire du royaume. Aurez-vous la force de vous emparer du Trône de fer ?
Aucune date de sortie n'a été annoncée, mais le titre arrivera sur PC en 2026
.
commentaire (0)