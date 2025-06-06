Game of Thrones: War for Westeros débarquera l'année prochaine, et promet du sang



le 06 juin 2025 à 23h51 Publié par Corentin Rimbert le 06 juin 2025 à 23h51

Un nouveau jeu Game of Thrones vient d'être annoncé, et ravira, peut-être, les amoureux de cette licence. Dans tous les cas, le sang coulera à flot.