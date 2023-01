Forspoken : Une nouvelle bande-annonce cinématique dévoilée

Une nouvelle bande-annonce pour Forspoken

PC

Édition Standard → 56,99 € au lieu de 79,99 €, soit 29 % de réduction. Édition Deluxe → 78,99 € au lieu de 104,99 €, soit 25 % de réduction.



Alors que la sortie officielle de, développé par Luminous Productions et édité par Square Enix, approche à grands pas, la communication autour du jeu s'intensifie. Depuis plusieurs semaines, nous avons, régulièrement, le droit à de nouvelles vidéos. Et ce encore aujourd'hui.En effet, le studio de développement et l'éditeur en charge du titre ont, récemment, partagé une. Cette communication visuelle, d'une durée d'une minute, met en avant la protagoniste de Forspoken, Frey Holland, doublée en anglais par l'actrice Ella Balinska (série Resident Evil, Charlie's Angels). Ce trailer alterne des séquences se déroulant dans le monde réel, soit à New York, et dans celui magique d'Athia.Pour rappel, sur Forspoken, nous sommes amenés à incarner la jeune New-Yorkaise, Frey Holland, qui se trouve soudainement et mystérieusement téléportée dans le monde d'Athia, peuplé par diverses créatures et les Tanntas. Ces dernières sont décrites comme des « patriarches destructrices et toutes puissances qui règnent sans partage sur Athia ». Heureusement, pour son périple, Frey peut compter sur de multiples pouvoirs magiques.Forspoken sort le 24 janvier 2023 sur PC et sur la dernière console de Sony, la PS5. Le titre de Luminous Productions arrivera plus tard sur Xbox Series. Si vous désirez vous procurer le jeu, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose en précommande à moindre coût :