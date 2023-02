Forspoken : Une mise à jour importante, apportant des améliorations, arrive

Des améliorations et correctifs arrivent, bientôt, sur Forspoken

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Disponible depuis fin janvier 2023 sur PC ainsi que sur PS5, le titre de Luminous Productions et de Square Enix,, n'a malheureusement pas fait l'unanimité auprès de la presse spécialisée et auprès des joueurs. D'ailleurs, la communauté a rencontré quelques problèmes techniques sur le soft. Les développeurs comptent bien corriger cela.En effet, grâce à une récente publication sur le compte officiel Twitter du jeu, nous apprenons que. D'après les informations partagées, ce patch devrait apporteren ce qui concerne « la performance générale [du titre], les graphismes, la jouabilité » ainsi que(PS5 et PC). En outre, le directeur du jeu et du studio, Takeshi Aramaki, a indiqué : « Nous sommes engagés à faire de Forspoken l'expérience la plus agréable possible et nous fournirons des informations à propos de la date de ce prochain patch, aussi vite que possible ».Ainsi, vous l'aurez compris, à l'heure actuelle, nous ne savons pas encore quand est-ce que cette mise à jour sera déployée sur. Évidemment, nous vous tiendrons informés dès que de nouveaux détails, à ce sujet, auront été révélés.Rappelons, pour conclure, que, qui propose actuellement du contenu Prime Gaming , est à retrouver sur la dernière console de PlayStation, la PS5, ainsi que sur PC (via Steam et l'Epic Games Store). Le titre nous invite à incarner Frey Holland, une jeune New-Yorkaise se retrouvant, soudainement et mystérieusement, téléportée dans le monde magique d'Athia, qui est rongé par un mal nommé « La Brume ».