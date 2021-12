Forspoken : Sa date de sortie confirmée

Incarner Tannta Prav a été une expérience exaltante et j'ai hâte que les joueurs la rencontrent et la voient à travers les yeux de Frey : puissante, implacable, sans remords et pleine de secrets. Je pense que les joueurs trouveront en elle une adversaire féroce durant leur aventure à Athia avec Frey. - Pollyanna McIntosh, interprète et doubleuse de la maléfique sorcière folle Tannta Prav.



Le kit de ressources rares (inclus dans la Digital Deluxe Edition pour la console PlayStation5 uniquement) ;

Le mini artbook (téléchargement numérique) ;

La mini bande originale (téléchargement numérique) ;

La préquelle téléchargeable Forspoken : In Tannta We Trust.

Les personnes qui précommanderont la Digital Deluxe Edition recevront aussi des équipements et des objets uniques qui les aideront au cours de leur aventure à travers Athia :

La cape L'Infinie, le collier Ensemble Symboles, le vernis Gâchette facile et le kit de fabrication pour néophytes (PS5) ;

La cape L'Auguste, le collier Ensemble Glyphes et le vernis Frénésie (PC).

Voici une nouvelle qui ravira très certainement un grand nombre d'entre vous puisquefait son apparition aux Game Awards 2021 avec de nouvelles informations, mais surtout une date de sortie. Lors de la cérémonie, la bande d'annonce a été présentée par, qui interprète la protagoniste Frey Holland, et l'actrice(série The Walking Dead), qui incarne et interprète, à présent, l'impitoyableL'énigmatique continent d'Athia devient plus limpide pour les fans, au sein de ce trailer, où il sera possible d'examiner plus en profondeur ce qui nous attend pour la suite. Le Lore se place progressivement avecsemblant emblématiques. Première nouveauté concernant la Brume qui menace Athia et dont, miraculeusement,. Il s'agit d'un miasme dévastateur qui corrompt tout ce qu'il touche. Frey sera-t-elle la lueur d'espoir de ce continent ?Si la rencontre des protagonistes et de l'univers pouvait combler un grand nombre de joueurs, nous sommes heureux de constater qu'il sera possible de se mouvoir au cœur d'un ensemble d'action assez riche tout en traversant des environnements très variés. n toute fluidité sur ces terres inconnues. Il faudra apprendra à maîtriser ses compétences magiques en les utilisant contre les dangereuses bêtes qu'elle rencontrera à, y compriset lerécemment dévoilés.La maléfique sorcière folle, interprétée et doublée par, a également été dévoilée comme un nouveau personnage de FORSPOKEN.Pour finir,etont levé le voile sur les détails de la, disponible en précommande dès aujourd'hui.Notez tout de même que la Digital Standard Edition est elle aussi disponible en précommande dès aujourd'hui. Les personnes qui précommanderont la(sur Steam, Epic Games Store ou Microsoft Store) recevront aussi les bonus de précommande au lancement en fonction de leur plateforme.sera disponible simultanément sur(sur STEAM, Epic Games Store et Microsoft Store). Toutefois, conçu pour la PS5, le titre incarnera la philosophie deen proposant une expérience de jeu inédite alliant technologie de pointe et créativité, que cette dernière est en mesure de proposer.