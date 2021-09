Forspoken partage sa fenêtre de sortie accompagnée d'une nouvelle bande-annonce

Quand sera disponible Forspoken ?

Forspoken nous donne rendez-vous sur les terres d'Athia

Nous en savons désormais plus sur. En plus de sa fenêtre de sortie,a présenté une nouvelle bande-annonce dans laquelle notre protagoniste, Frey Holland, se dévoile davantage.Selon les dires du producteur créatif de. À l'heure actuelle, le titre ne dispose pas encore de date précise, mais cela ne saurait tarder.mène une vie urbaine dans la ville de New York et s'apprête à fêter ses 21 ans toute seule. Faisant le point sur sa vie qui n'est pas ce qu'elle espérait, elle va se retrouver malgré elle transportée à Athia, une terre où les rêves et les cauchemars semblent prendre vie.Dans ce nouvel univers, Frey va découvrir qu'elle détient des pouvoirs magiques et qu'elle va devoir s'en servir pour combattre les différents monstres qui se trouvent sur ces terres. Si elle veut rentrer chez elle,. Pour cela, elle pourra compter sur Cuff, son partenaire assez improbable qui n'est autre que son bracelet.À l'occasion de sa nouvelle bande-annonce,. Ainsi, dans le rôle de Cuff, le bracelet magique de Frey, nous retrouverons. Dans le rôle de Tanta Sila, il s'agira de l'actrice. Dans celui de l'archiviste impitoyable, nous retrouverons, et dans celui d'Auden, l'actricePar ailleurs, c'est non sans fierté que, compositeur qui a travaillé sur les musiques de God of War et sur la célèbre série The Walking Dead.Nous allons devoir patienter quelques semaines avant de découvrir la date définitive de sortie desur PS5.