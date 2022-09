Les nouveautés de FM 2023

À un peu plus de deux mois de son arrivée sur PC, Xbox et PlayStation,. Les développeurs ont, en effet, publié une vidéo dans laquelle certains points importants sont abordés, notamment au niveau des changements majeurs et nouveautés.Commençons par le recrutement, avec le « Squad Planner »,. En fonction de vos données sur les joueurs observés, de votre système de jeu et de vos besoins, vous pourrez alors mieux savoir qui est le joueur idoine, avec un classement si jamais votre cible prioritaire ne signe pas dans votre club. Vous pourrez d'ailleurs modifier ce classement selon vos préférences personnelles., pour demander plus simplement à vos recruteurs de se focaliser sur tel ou tel poste, ou un joueur capable d'évoluer en faux numéro 9. Toujours pour trouver plus rapidement la perle rare.L'autre changement majeur qui a été abordé est le fait que. Le choix des joueurs devrait s'approcher encore plus de la réalité tactique, et inversement. Le but étant toujours d'être le plus réaliste possible. Les animations lors des matchs seront également améliorées par rapport à l'an dernier.Le dernier point à mentionner, bien que nous l'ayons appris lors de la révélation de la date de sortie de Football Manager 2023 , est le fait que. C'est-à-dire que nous jouerons la Ligue des Champions, l'Europa League et l'Europa League Conference, avec les logos officiels. Une nouvelle qui ravira, sans aucun doute, la majorité des joueurs.Pou rappel,arrivera, pour rappel, le 9 novembre, sur PC, mais aussi les consoles Xbox Series et PlayStation 5. Vous pouvez, d'ailleurs, d'ores et déjà, le précommander . Vous pouvez également l'acquérir tout en faisant des économies grâce à notre partenaire