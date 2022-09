FM 2023 partage sa date de sortie

Date de sortie de FM 2023

Alors que le mois de septembre vient de débuter, les amoureux de la licence Football Manager commençaient à espérer une annonce de Sports Interactive et/ou SEGA concernant le prochain épisode. Chose faite, avec une bande-annonce, des informations et, surtout,Sans teasing et en toute sobriété,, nous donnant rendez-vous deux mois plus tard, jour pour jour, le. L'annonce a été faite par le biais d'une bande-annonce et d'un communiqué de presse, permettant d'avoir un premier aperçu des nouveautés.Dans ce trailer, nous pouvons y voir quelques-unes des statistiques des joueurs concernant le dernier épisode, qui a par exemple vu 400 millions de matchs être joués, 972 013 équipes sont restées invaincues durant une saison. D'ailleurs, si vous vous demandez quel est le meilleur buteur sur la saison 2021-2022, sachez qu'il s'agit du prodige norvégien, Erling Haaland, et de loin, avec 30 millions de buts. Il est suivi par Kylian Mbappé et ses 17 millions de réalisations et de Karim Adeyemi et ses 16 millions de buts marqués.Pour en revenir à, les développeurs promettent de nombreuses améliorations en tout genre, pour augmenter le réalisme et l'immersion. Plusieurs compétitions sous licence seront également ajoutées, notamment la prestigieuse Ligue des champions, et ses deux petites sœurs, l'Europa League et l'Europa League Conference. Plus d'informations à ce sujet, et sur les nouveautés, seront disponibles ces prochaines semaines.Pour finir, et comme nous vous le disions plus haut,. La version console est encore plus optimisée, pour proposer la meilleure expérience possible. En outre, Sports Interactive est fier d'annoncer, à une période où l'écologie est au centre de nombreux débats, que, étant donné que les équipes ont tout fait pour la réduire. À titre de comparaison, l’équivalent gCO2 global de l’emballage de Football Manager est passé de 256 pour FM19 à seulement 66 pour le 23.Rendez-vous dès le 8 novembre, donc, pour jouer et découvrir. Vous pouvez, par ailleurs, d'ores et déjà le précommander