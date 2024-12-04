Test Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer : Un entraînement qui a du punch

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 04 décembre 2024 à 14h00
Nintendo propose une nouvelle fois sur sa console de salon un titre conçu pour faire bouger ses joueurs. Avec des exercices rythmés, des coachs motivants et des playlists dynamiques, ce jeu semble avoir tous les atouts pour rendre vos séances d'entraînement à la fois efficaces et amusantes. Mais tient-il vraiment ses promesses ?
Test Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer : Un entraînement qui a du punch

Conditions de test

  • Manette utilisée : Joy-Con classiques
  • Console utilisée : Nintendo Switch OLED
  • Temps de jeu : 6 heures (jeu non terminé)

Préambule

Avant de plonger dans notre test, précisons qu'il s'agit de notre première expérience avec un titre de la série Fitness Boxing. Cependant, nous ne sommes pas novices en matière de jeux mêlant activité physique et divertissement, ayant pratiqué des titres comme Just Dance, Wii Fit, Ring Fit Adventure ou encore Nintendo Switch Sports.

En outre, avec une pratique sportive quotidienne, nous sommes en mesure de répondre aux attentes aussi bien des débutants que des amateurs avertis.

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Un suivi quotidien personnalisé

Comme beaucoup de titres axés sur le sport et l'activité physique, Fitness Boxing 3 intègre un calendrier intelligent qui vous permet de suivre vos séances et de planifier un entraînement quotidien parfaitement adapté à votre emploi du temps et à vos objectifs : biceps, abdos, ou autre. Vous pouvez également personnaliser votre routine en combinant plusieurs exercices selon la durée ou le niveau de difficulté souhaités. Petit bonus : chaque entraînement vous rapporte de l'expérience. Celle-ci ne sert pas seulement à grimper dans le classement mensuel, mais aussi à compléter des missions quotidiennes qui vous récompensent avec des pièces à dépenser dans la boutique, sur laquelle nous reviendrons plus tard.

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La séance du jour vous laisse le choix entre trois intensités : allégée, normale, ou renforcée, avec des durées variant de 26 à 46 minutes. Votre coach virtuel est là pour vous motiver à rester hydraté et vous rappeler qu'« à chaque jour suffit sa peine » : il est important d'ajuster vos efforts à votre état de forme quotidien. Chaque session débute par un échauffement et se termine par des étirements. Bien que ces étapes soient optionnelles, il est vivement conseillé de ne pas les négliger. Pourquoi ? Parce qu'elles préparent votre corps à l'effort tout en réduisant les risques de courbatures et blessures. Souvent mises de côté, elles restent pourtant essentielles pour une pratique optimale.
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Finalement, chaque entraînement vous offre la possibilité de choisir non seulement l'arrière-plan, mais aussi la musique à jouer. Toutefois, et malheureusement, gardez à l'esprit que la musique influence peu le jeu lui-même, car le tempo reste constant, sauf si vous accélérez le morceau. Cela dit, jouer sur une musique adaptée à vos envies peut rendre l'expérience plus agréable. Ces morceaux sont d'ailleurs déblocables en échange de pièces.

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Gameplay simple d'accès, mais qui demande de l'investissement

Sans surprise, Fitness Boxing reprend presque tous les mouvements emblématiques de la boxe. Du « jab » à « l'uppercut », en passant par l'esquive et le contre, tout y est. Votre coach virtuel vous guide pas à pas, expliquant chaque geste en détail, son exécution et son utilité, tout en les illustrant en temps réel pendant l'entraînement. Pendant les sessions, il reste présent en vous donnant des instructions vocales. Vous avez également la possibilité de suivre ses mouvements ou de vous concentrer sur la zone dédiée, qui affiche le tempo et les actions à venir.

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Si la variété des mouvements est appréciable, la reconnaissance des gestes via les Joy-Con manque parfois de précision. Il n'est pas rare qu'un jab soit interprété comme un uppercut, ce qui peut s'avérer frustrant, même si ce dernier permet de valider un « parfait ». Cela demande donc une attention particulière à l'exécution des mouvements, alors que c'est justement cette diversité combinée au rythme et à la durée des séances qui maximise la dépense énergétique. L'espace requis pour pratiquer le Fitness Boxing est relativement limité. En effet, cette activité ne nécessite pas de mouvements latéraux importants, ni de courir, sauter ou s'allonger. Ainsi, il est tout à fait possible de s'entraîner dans un espace restreint. 
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Les calories brûlées s'accumulent au fil des entraînements, et depuis l'écran d'accueil, vous pouvez consulter à tout moment vos statistiques journalières et mensuelles pour suivre vos progrès.

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De la boxe assise, pourquoi pas ?

Si le titre propose initialement une pléthore d'activité différentes, allant de la séance quotidienne, à l'entrainement aux gants, une activité nous a particulièrement marquée, la boxe assise, permettant une certaine inclusivité, bienvenue pour permettre à chacun, quelles que soient ses contraintes, ponctuelles ou récurrentes, de faire de l'activité physique de manière quotidienne.

Notez que les entrainement sont progressifs et qu'il n'est pas possible de choisir la musique ou le fond. L'absence de l'utilisation des jambes est rapidement compensé par un mouvement de buste sur le tempo, permettant de garder un certain rythme. Si les séances sont plus strictes quant au choix de l'entrainement, elles n'en restent pas moins énergivores et agréables. 
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Un multijoueur bienvenu

S'entraîner seul, c'est bien, mais à deux, c'est encore mieux. Le mode multijoueur vous permet de partager votre écran avec un second joueur, en utilisant un seul Joy-Con chacun ou même deux par personne si vous en disposez. Le gameplay reste identique à celui des parties solos, à la différence qu'à la fin, les scores sont affichés séparément, accompagnés du nombre de coups réussis et ratés pour permettre une comparaison.

Soyons honnêtes, l'intérêt principal réside davantage dans le plaisir de partager un moment sportif à deux que dans une quête de performance. Pari réussi, car l'expérience est à la fois conviviale et enrichissante, tout en s'adaptant à un espace réduit grâce à des mouvements bien calibrés pour se permettre de jouer côte à côte devant l'écran.

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Une « boutique » pour inciter à capitaliser

Bien que l'objectif principal soit de pratiquer une activité physique, la motivation peut parfois manquer, surtout en l'absence de but précis. Si raffermir votre corps, brûler des calories ou perfectionner vos mouvements de boxe ne suffisent pas à vous motiver au quotidien, le jeu propose plusieurs stimulations supplémentaires.

En sus des missions quotidiennes, vous pouvez débloquer des éléments accessoires, mais également des cosmétiques pour les six coachs, ou encore des musiques. De plus, au fil de votre progression, de nouveaux objets et modes deviennent accessibles, enrichissant l'expérience et la rendant plus dynamique, donc naturellement plus motivante. Il n'y a pas de boutique à proprement parler, mais des éléments déblocables sur de nombreux éléments de jeu.
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Conclusion

8 Fitness Boxing 3 demande un minimum d’engagement personnel pour réaliser les mouvements correctement, même si les Joy-Con, en raison de leur spatialisation approximative, peuvent parfois valider des actions incorrectes simplement en les bougeant. Cependant, même en suivant simplement les programmes proposés, le jeu reste énergivore, à condition de réaliser correctement les mouvements, et incite à bouger.

Le mode multijoueur est une addition bienvenue, permettant de partager un moment sportif avec d’autres. Le suivi quotidien et les entraînements personnalisés, ajustés à vos besoins, rompent la monotonie et vous aident à travailler ce qui est nécessaire, au moment opportun. Les exercices proposés suivent une progression cohérente et incluent des étapes cruciales comme l’échauffement et les étirements.

Enfin, pour ceux qui sont fatigués ou qui doivent composer avec des contraintes physiques particulières, le mode « boxe assise » offre une option inclusive, permettant à chacun de s’exercer à son rythme et selon ses capacités, peu importe l’espace ou les limitations physiques.

En conclusion, Fitness Boxing 3 s’impose comme un compagnon de route agréable, conçu pour s’adapter à vos envies et à votre quotidien. Même à la maison, il vous offre une solution ludique pour rester actif et entretenir votre forme physique.
  • +Visuellement agréable
  • +Plusieurs coachs
  • +Nombreux entraînements
  • +Suivi quotidien adapté
  • +Dépense énergétique notable
  • +Boxe assise et multijoueur
  • -Quantité limitée de cosmétique/consommables
  • -Spatialisation des Joy-Con
  • -Pas de VF
Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

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