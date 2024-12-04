Test Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer : Un entraînement qui a du punch

Nintendo propose une nouvelle fois sur sa console de salon un titre conçu pour faire bouger ses joueurs. Avec des exercices rythmés, des coachs motivants et des playlists dynamiques, ce jeu semble avoir tous les atouts pour rendre vos séances d'entraînement à la fois efficaces et amusantes. Mais tient-il vraiment ses promesses ?

Conditions de test

Manette utilisée : Joy-Con classiques

Joy-Con classiques Console utilisée : Nintendo Switch OLED

Nintendo Switch OLED Temps de jeu : 6 heures (jeu non terminé)

Préambule



Un suivi quotidien personnalisé













Gameplay simple d'accès, mais qui demande de l'investissement









De la boxe assise, pourquoi pas ?







Un multijoueur bienvenu









Une « boutique » pour inciter à capitaliser







Avant de plonger dans notre test, précisons qu'il s'agit de notre première expérience avec un titre de. Cependant, nous ne sommes pas novices en matière de jeux mêlant activité physique et divertissement, ayant pratiqué des titres comme Just Dance, Wii Fit, Ring Fit Adventure ou encoreEn outre, avec, nous sommes en mesure de répondre aux attentes aussi bien des débutants que des amateurs avertis.Comme beaucoup de titres axés sur le sport et l'activité physique,intègre un calendrier intelligent qui vous permet de suivre vos séances et de planifier un entraînement quotidien parfaitement adapté à votre emploi du temps et à vos objectifs : biceps, abdos, ou autre. Vous pouvez également personnaliser votre routine enselon la durée ou le niveau de difficulté souhaités. Petit bonus : chaque entraînement vous rapporte de l'expérience. Celle-ci ne sert pas seulement à grimper dans le classement mensuel, mais aussi àqui vous récompensent avec des pièces à dépenser dans la boutique, sur laquelle nous reviendrons plus tard.La séance du jour vous laisse le choix entre trois intensités : allégée, normale, ou renforcée, avec des durées variant de 26 à 46 minutes. Votre coach virtuel est là pour vous motiver à rester hydraté et vous rappeler qu': il est important d'ajuster vos efforts à votre état de forme quotidien. Chaque session débute par un échauffement et se termine par des étirements. Bien que ces étapes soient optionnelles, il est vivement conseillé de ne pas les négliger. Pourquoi ? Parce qu'. Souvent mises de côté, elles restent pourtant essentielles pour une pratique optimale.Finalement, chaque entraînement vous offre la possibilité de choisir non seulement l'arrière-plan, mais aussi la musique à jouer. Toutefois, et malheureusement, gardez à l'esprit que la musique influence peu le jeu lui-même, car, sauf si vous accélérez le morceau. Cela dit, jouer sur une musique adaptée à vos envies peut rendre l'expérience plus agréable.Sans surprise, Fitness Boxing reprend presque tous les mouvements emblématiques de la boxe. Du « jab » à « l'uppercut », en passant par l'esquive et le contre, tout y est., expliquant chaque geste en détail, son exécution et son utilité, tout en les illustrant en temps réel pendant l'entraînement. Pendant les sessions, il reste présent en vous donnant des instructions vocales. Vous avez également la possibilité de suivre ses mouvements ou de, qui affiche le tempo et les actions à venir.Si la variété des mouvements est appréciable, la reconnaissance des gestes via les Joy-Con manque parfois de précision. Il n'est pas rare qu'un jab soit interprété comme un uppercut, ce qui peut s'avérer frustrant, même si ce dernier permet de valider un « parfait ». Cela demande donc, alors que c'est justement cette diversité combinée au rythme et à la durée des séances qui maximise la dépense énergétique. L'espace requis pour pratiquer le Fitness Boxing est relativement limité. En effet, cette activité ne nécessite. Ainsi, il est tout à fait possible de s'entraîner dans un espace restreint., et depuis l'écran d'accueil, vous pouvez consulter à tout moment vos statistiques journalières et mensuelles pour suivre vos progrès.Si le titre propose initialement une pléthore d'activité différentes, allant de la séance quotidienne, à l'entrainement aux gants, une activité nous a particulièrement marquée, la boxe assise, permettant une certaine inclusivité, bienvenue pour permettre à chacun, quelles que soient ses contraintes, ponctuelles ou récurrentes, de faire de l'activité physique de manière quotidienne.Notez que les entrainement sont progressifs et qu'il n'est pas possible de choisir la musique ou le fond. L'absence de l'utilisation des jambes est, permettant de garder un certain rythme. Si les séances sont plus strictes quant au choix de l'entrainement, elles n'en restent pas moins énergivores et agréables.S'entraîner seul, c'est bien, mais à deux, c'est encore mieux. Le mode multijoueur vous permet de partager votre écran avec un second joueur, en utilisant un seul Joy-Con chacun ou même deux par personne si vous en disposez., à la différence qu'à la fin, les scores sont affichés séparément, accompagnés du nombre de coups réussis et ratés pour permettre une comparaison.Soyons honnêtes, l'intérêt principal réside davantage dans le plaisir de partager un moment sportif à deux que dans une quête de performance. Pari réussi,, tout en s'adaptant à un espace réduit grâce à des mouvements bien calibrés pour se permettre de jouer côte à côte devant l'écran.Bien que l'objectif principal soit de pratiquer une activité physique, la motivation peut parfois manquer, surtout en l'absence de but précis. Si raffermir votre corps, brûler des calories ou perfectionner vos mouvements de boxe ne suffisent pas à vous motiver au quotidien,En sus des missions quotidiennes, vous pouvez débloquer des éléments accessoires, mais également des cosmétiques pour les six coachs, ou encore des musiques. De plus, au fil de votre progression,, enrichissant l'expérience et la rendant plus dynamique, donc naturellement plus motivante., mais des éléments déblocables sur de nombreux éléments de jeu.