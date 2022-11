FUT 23 - Solution DCE - Cody Gakpo POTM

DCE Cody Gakpo POTM

Vitesse → 90 Accélération → 89 Vitesse de course → 90

Frappe → 86 Placement offensif → 85 Finition → 86 Puissance de tirs → 90 Tirs de loin → 87

Passes → 83 Vista → 85 Centres → 89 Précision CF → 82 Passes courtes → 82 Effet → 84

Dribbles → 88 Agilité → 85 Réactivité → 85 Conduite de balle → 89 Dribbles → 90

Physique → 80 Endurance → 85 Force → 83

Gestes techniques → 4 étoiles

Pied faible → 4 étoiles

DCE Cody Gakpo POTM, solution Top Forme (1/2)

Condition

Joueurs de la semaine (TOTW) : 1 joueur minimum

1 joueur minimum Note générale équipe : 83

83 Nombre de joueurs dans l'équipe : 11

Solution

PlayStation et Xbox : ~ 18 000 crédits

: ~ 18 000 crédits PC : ~ 18 000 crédits

DCE Cody Gakpo POTM, solution Pays-Bas (2/2)

Condition

Joueurs - Pays-Bas : 1 joueur minimum

1 joueur minimum Joueurs avec une note minimal de 85 : 1 joueur minimum

1 joueur minimum Note générale équipe : 84

84 Nombre de joueurs dans l'équipe : 11

Solution

PlayStation et Xbox : ~ 28 000 crédits

: ~ 28 000 crédits PC : ~ 28 000 crédits

, le rapide ailier gauche et international néerlandais, évoluant au PSV Eindhoven, a le droit, grâce aux performances qu'il a réalisées au cours du mois d', a une carte spéciale(Player of the Month). Avec un but et cinq passes décisives à son compteur en l'espace de quatre rencontres,a grandement participé aux bonnes prestations de son équipe, permettant aux Boeren de remporter trois des quatre matchs joués durant le mois d'octobre. La cartedepropose une note générale de 87, soit quatre points de plus que sa carte de base.