FIFA 23 : World Cup Stories, les joueurs sont disponibles

World Cup Stories sur FIFA 23, qu'est-ce que c'est ?

Les cartes World Cup Stories FIFA 23

Défenseurs

92 - van Dijk - DC - Liverpool

- - DC - Liverpool 88 - Dani Alves - DD - Brésil

- - DD - Brésil 86 - Kjær - DC - Milan AC

Milieux



90 - Bruno Fernandes - MOC - Manchester United

- - MOC - Manchester United 88 - Sané - MOC - Bayern Munich

- MOC - Bayern Munich 86 - Rabiot - MC - Juventus

- - MC - Juventus 85 - Witsel - MDC - Atlético de Madrid

- - MDC - Atlético de Madrid 85 - Majer - MC - Stade Rennais

Attaquant

91 - Bale - AD - Los Angeles Galaxy

- - AD - Los Angeles Galaxy 89 - Marco Asensio - BU - Real Madrid

- - BU - Real Madrid 88 - Rashford - AG - Manchester United

- - AG - Manchester United 88 - Richarlison - BU - Tottenham

- - BU - Tottenham 88 - Cavani - BU - Valence

- - BU - Valence 87 - Davies - AG - Bayern Munich

- - AG - Bayern Munich 84 - Al-Shehri - BU - Al-Hilal

PS4 & PS5 Carte PSN de 20 € → 18,99 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 50 € → 45,29 € au lieu de 50 €, soit 9 % de réduction.

Xbox One & Xbox Series X|S 2800 Points → 19,28 € au lieu de 24,99 €, soit 23 % de réduction. 5900 Points → 37,59 € au lieu de 49,99 €, soit 25 % de réduction. 12 000 Points → 74,69 € au lieu de 99,99 €, soit 25 % de réduction.

PC

2800 Points → 19,99 € au lieu de 24,99 €, soit 20 % de réduction. 5900 Points → 39,49 € au lieu de 49,99 €, soit 21 % de réduction. 12 000 Points → 79,69 € au lieu de 99,99 €, soit 20 % de réduction.



À l'occasion de la Coupe du Monde 2022, qui a lieu cette année au Qatar, EA Sports a décidé de dévoiler un nouvel l'événement «», lequel met en avant quelques-uns des joueurs majeurs de certaines équipes nationales afin de revivre de beaux souvenirs qui mettent en lumière des exploits individuels des FIFA World Cups passées et présente. Alors que la phase à élimination directe approche, focalisez-vous sur certaines affiches des huitièmes et des quarts de finale