FIFA 23 : Vous pouvez désactiver les commentaires négatifs durant vos matchs

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Cepropose son lot de nouveautés, et parmi elles, un nouveau duo de commentateurs en français, avec Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva, que nous pouvons entendre lors des matchs. Comme ce fut le cas lorsque Hervé Mathoux était aux commandes, tous les commentaires ne sont pas forcément élogieux à votre égard, et il se peut qu'à la suite d'une erreur, menant parfois à un but, des mots sortent de leur bouche, ce qui pourrait vous énerver.EA Sports a pris les devants et permet, pour celles et ceux ne souhaitant pas recevoir d'ondes négatives durant leurs matchs,. En effet, en vous rendant dans les paramètres du jeu, vous pouvez vous rendre dans l'onglet « Audio » dans lequel vous allez pouvoir gérer la puissance du son, des commentateurs, etc. Mais tout en bas de cette page,Si vous les laissez actifs, le paramètre par défaut, alors Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva pourraient, parfois, avoir quelques mots négatifs sur votre équipe. Cependant,. Un paramètre qui pourrait être apprécié, notamment lors des week-ends de FUT Champions ou en mode Carrière.En parlant du mode Carrière, rappelons que vous pouvez trouver un guide listant les pépites et meilleurs jeunes joueurs de FIFA 23 , et un autre qui regroupe les meilleurs agents libres