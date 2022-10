FIFA 23 : Rulebreakers, les joueurs sont disponibles

Rulebreakers, qu'est-ce que c'est ?

Les cartes Rulebreakers de FIFA 22

Team 1

Défenseurs

89 - Piqué - DC - FC Barcelona

- - DC - FC Barcelona 87 - Bonucci - DC - Juventus

- DC - Juventus 86 - Jesús Navas - DD - Sevilla FC

- - DD - Sevilla FC 84 - Godfrey - DC - Everton FC

- DC - Everton FC 83 - Frankowski - DLG - RC Lens

Milieux

87 - Phillips - MDC - Manchester City

- MDC - Manchester City 87 - Fékir - MOC - Real Betis

- MOC - Real Betis 85 - Herrera - MC - Houston Dynamo

- MC - Houston Dynamo 84 - Paulinho - MG - Leverkusen Carte à retrouver par l'intermédiaire des Objectifs

- - MG - Leverkusen 82 - Aurélio Buta - MD - Francfort

Attaquants

91 - Ronaldo - BU - Manchester United

- - BU - Manchester United 88 - Džeko - BU - Inter Milan

- BU - Inter Milan 86 - Zaha - AG - Crystal Palace

Electronic Arts aime proposer des cartes originales pour son mode, puisque les joueurs en raffolent. Après des séries de joueurs OTW et RTTF, en l'espace de deux semaines, voici qu'une nouvelle série de cartes est introduites : les. Elles font leur retour, après avoir été inaugurées en 2020 avec FIFA 21.Le principe de ces cartes est somme toute assez simple. L'entièreté des statistiques ont été revues, pour, comme l'indique leur nom, casser les règles. De ce fait, un joueur va voir les statistiques d'un de ses domaines (Vitesse, Tir, Passe, Dribble, Défense ou Physique) diminuer, alors que la note des autres sera revue à la hausse, parfois très largement. Vous l'aurez compris, certaines de ces cartespeuvent donc devenir particulièrement intéressantes, selon le poste, votre équipe et surtout la façon dont vous jouez.L'équipe 1est d'ores et déjà disponible dans les packs sur, alors qu'une seconde équipe arrivera le 21 octobre. Vous pouvez récupérer ces cartes via les packs, les objectifs ou les DCE.Si vous souhaitez acheter desdans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limité, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire