FIFA 23 : Récompenses Rivals, date, heure et détails

Date et heure des récompenses Division Rivals FIFA 23

Quelles récompenses en Division Rivals sur FIFA 23 ?

Chaque année, les joueurs se ruent sur le mode FUT de FIFA, pour tenter de créer la meilleure équipe et affronter des joueurs venant du monde entier. L'un des modes privilégiés, dans FUT, est, qui permet une certaine compétition, puisque tous les joueurs sont classés dans des divisions, d'où le nom, avec pour objectif d'atteindre celle du dessus, pour obtenir de meilleures récompenses.Bien évidemment, et surtout au début de la saison, plusieurs utilisateurs se questionnent surSi vous êtes un habitué de, alors vous devez savoir quand les récompenses peuvent être réclamées. Si vous êtes un nouveau venu, sachez que les. À ce moment-là, vous pouvez vous connecter à FUT23 et choisir parmi les trois possibilités le bundle qui vous convient le plus.Notez, cependant, qu'il faut avoir gagné au moins trois matchs dans la semaine pour avoir le droit de réclamer vos récompenses.En parlant de récompenses, sachez qu'à tous les niveaux, vous allez pouvoir obtenir quelques packs et des crédits. Bien évidemment plus vous progresserez dans les divisions, plus celles-ci seront intéressantes.Vous obtiendrez des récompenses après trois victoires durant la semaine en cours (du jeudi au jeudi). Des récompenses améliorées après 8 victoires. Enfin, une fois la saison terminée, vous allez pouvoir récupérer des récompenses « Milestone » en fonction de votre classement et de vos performances.Pour les récompenses hebdomadaires, vous aurez, à chaque fois, trois choix, plus ou moins intéressants. En général, les meilleurs packs sont moins nombreux ou invendables, ce qui demande une certaine réflexion selon ce que vous souhaitez.