FIFA 23 : Pépites et meilleurs jeunes gardiens (G) du mode Carrière

Les joueurs proposés dans la liste sont seront présentés sous ce modèle :

Note globale → Potentiel (Différence) – Nom – Âge – Club – Prix (€)

Meilleure(s) position(s) dans l'ordre

– Nom – Âge – Club – Prix (€)

Nous vous avons sélectionné une liste de plusieurs éléments, considérés comme étant les meilleurs jeunes joueurs de leur génération au poste de dernier rempart. Ces différentes pépites sont classées en fonction de leur potentiel maximal et seront toutes dotées d'un potentiel minimal de 83 et d'une valeur monétaire qui n'excédant pas les 15 millions d'euros. Bien évidemment, ces joueurs, triés sur le volet, auront les capacités et caractéristiques nécessaires pour satisfaire la plupart des entraîneurs, quels que soit l'envergure du club et le budget destiné aux transferts.



Il est important de noter que la plupart des joueurs mentionnés ci-dessous n’ont pas fait l’objet d’un transfert au cours de ce mercato estival, sauf ceux dont le nom est suivi d'un astérisque (*). Dès lors, il vous sera possible de recruter ceux-ci dès les premières semaines de votre carrière.



Gardiens de but (G)

77 → 83 (+6) – G. Mamardashvili* – 21 ans – Valencia CF – 14 M

G

– – 21 ans – Valencia CF – 14 M 70 → 85 (+15) – G. Bazunu* – 20 ans – Southampton – 3,4 M

G

– – 20 ans – Southampton – 3,4 M 70 → 84 (+14) – M. Vandevoordt – 20 ans – KRC Genk – 3,4 M

G

– – 20 ans – KRC Genk – 3,4 M 67 → 83 (+16) – L. Chevalier – 20 ans – LOSC Lille – 2,4 M

G

– – 20 ans – LOSC Lille – 2,4 M

PC Edition Standard → 49,49 € au lieu de 69,99 €, soit 29 % de réduction.

Xbox One Edition Standard → 55,98 € au lieu de 69,99 €, soit 20 % de réduction. Edition Ultimate → 78,99 € au lieu de 99,99 €, soit 21 % de réduction.

Xbox Series X|S Edition Standard → 62,69 € au lieu de 79,99 €, soit 22 % de réduction. Edition Ultimate → 78,99 € au lieu de 99,99 €, soit 21 % de réduction.

PS4 & PS5 Carte PSN 50 € → 45,29 € au lieu de 50 €, soit 9 % de réduction. Carte PSN 20 € → 18,99 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN 100 € → 90,49 € au lieu de 100 €, soit 10 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Pour rappel, FIFA 23 est disponible depuis le 30 septembre 2022 sur, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur la plupart des consoleset. Si vous souhaitez vous procurez le dernière opus de la franchise, tout en réalisant quelques belles économies, nous vous rappelons que notre partenairevous le propose, à des prix défiants toute concurrence, sur :