FIFA 23 : Path to Glory, les joueurs sont disponibles

Path to Glory sur FIFA 23, qu'est-ce que c'est ?

Les cartes Path to Glory FIFA 23

Défenseurs

89 - Koulibaly - DC - Chelsea

87 - Carvajal - DD - Real Madrid

86 - Araujo - DC - FC Barcelone

85 - Oviedo - DG - Salt Lake

90 - Bernardo Silva - MOC - Manchester City

88 - De Jong - MC - FC Barcelone

87 - Berghuis - MOC - Ajax Amsterdam

87 - Gnabry - MD - Bayern Munich

86 - Delaney - MDC - Séville FC

85 - Plata - MD - R. Valladolid CF

88 - Vinicius - AG - Real Madrid

88 - Lukaku - BU - Inter Milan

87 - Griezmann - BU - Atlético de Madrid

87 - Grealish - AG - Manchester City

87 - Milik - BU - Juventus

86 - Choupo-Moting - BU - Bayern Munich À retrouver par l'intermédiaire des Objectifs.

- BU - Bayern Munich

À l'occasion de la Coupe du Monde 2022, qui aura lieu cette année au Qatar, EA Sports a décidé de dévoiler l'événement «», lequel met en avant quelques-uns des joueurs majeurs de certaines équipes nationales. À l'instar de ce qui a déjà été fait Road to the Knockouts, les cartes proposées seront évolutives. En effet, en fonction des performances des équipes dans cette prestigieuse compétition, les joueurs ayant la chances d'avoir des cartes pourront voir leurs notes, statistiques et attributs changer significativement. Voici un exemple pour mieux comprendre les potentielles évolutions d'un joueur :Vous retrouverez, ci-dessous, l'ensemble des, disponibles dans les packs et pour certains via les DCE ou Objectifs.Si vous souhaitez acheter desdans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limité, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire