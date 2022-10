FIFA 23 : Out of Position, les joueurs sont disponibles

Out of Position, qu'est-ce que c'est ?

Les cartes Out of Position de FIFA 23

Défenseurs

86 - Fofana - DC - RC Lens

- - DC - RC Lens 85 - Dumfries - DC - Inter Milan

- DC - Inter Milan 85 - Hudson-Odoi - DLG - Bayer Leverkusen À récupérer par l'intermédiaire des Objectifs.

- DLG - Bayer Leverkusen

Milieux

90 - Cancelo - MC - Manchester City

- - MC - Manchester City 87 - Fred - MG - Manchester United

- MG - Manchester United 86 - Perišić - MOC - Tottenham

- MOC - Tottenham 84 - Mazraoui - MD - Bayern Munich

- MD - Bayern Munich 84 - Suso - MC - Séville FC

Attaquants

92 - Salah - BU - Liverpool

- BU - Liverpool 88 - James - AD - Chelsea

- AD - Chelsea 88 - Théo Hernandez - AG - Milan AC

- AG - Milan AC 83 - Touré - BU - Olympique de Marseille

Electronic Arts aime proposer des cartes originales pour son mode, puisque les joueurs en raffolent. Après des séries de joueurs OTW, RTTF et Rulebreakers, en l'espace de quasiment un mois, voici qu'une nouvelle série inédite de cartes, appelée, est introduite.Le principe de ces cartes est somme toute assez simple. L'entièreté des statistiques ont été revues, comme d'habitude, à la hausse en plus de changer totalement le positionnement d'un joueur sur le terrain. En effet, des joueurs connus comme évoluant en défense pourront se retrouver à un rôle d'ailier ou certains milieux redescendront d'un cran pour se positionner en défense. Vous l'aurez compris, certaines de ces cartes peuvent donc devenir particulièrement intéressantes, selon le poste, votre équipe et surtout la façon dont vous jouez.L'équipe est d'ores et déjà disponible dans les packs. Vous pouvez récupérer ces cartes via les packs, les objectifs ou les DCE.