FIFA 23 nous montre son gameplay

Premier aperçu de gameplay pour FIFA 23

précommander dans ses différentes éditions

À environ deux mois de la sortie de, à la fin du mois de septembre, EA Sports est passé à la vitesse supérieure en nous montrant son gameplay à travers un nouveau trailer. Même s'il n'est pas entièrement composé de séquences de jeu,. De nombreuses nouvelles prises en motion capture ont été effectuées, notamment pour intégrer le football féminin. Il s'agit malheureusement d'une exclusivité next-gen.Bien évidemment, tous les aspects du gameplay vont être améliorés. Comme l'attaque, avec des tirs plus réalistes et plus précis. Une composante importante est également ajoutée, en attaque, avec le contrôle lors de la prise du ballon en mouvement. Les gestes techniques en tout genre seront également améliorés, bien évidemment, avec même de nouvelles possibilités. Pour les coups de pied arrêtés, les joueurs pourront choisir quel endroit du ballon frapper, alors qu'il sera possible d'allonger un joueur derrière le mur (en défense).Côté défense, d'ailleurs, les contacts physiques devraient être là aussi plus réalistes, alors que l'IA devrait être encore meilleure pour anticiper les passes ou faire des interceptions. Quant aux gardiens, ces derniers devraient être plus souverains dans les airs, et être plus décisifs sur leur ligne. Vous pouvez retrouver cela, et bien plus, dans la vidéo ci-dessous.De nouvelles informations à propos deseront communiquées ces prochaines semaines, alors que sa sortie est prévue sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series et Nintendo Switch le 30 septembre.