FIFA 23 : Liste des stades disponibles

Liste des stades FIFA 23

PREMIER LEAGUE

Anfield

Craven Cottage

Elland Road

Emirates Stadium

Etihad Stadium

Goodison Park

Gtech Community Stadium

King Power Stadium

London Stadium

Molineux Stadium

Old Trafford

Selhurst Park

St. James' Park

St. Mary's Stadium

Stamford Bridge

The Amex Stadium

The City Ground

Tottenham Hotspur Stadium

Villa Park

Vitality Stadium

FOOTBALL LEAGUE ANGLAISE

Bramall Lane

Cardiff City Stadium

Carrow Road

Fratton Park

Kirklees Stadium

Loftus Road

The MKM Stadium

Riverside Stadium

Stadium of Light

Stoke City FC Stadium

Swansea.com Stadium

The Hawthorns

Turf Moor

Vicarage Road

BUNDESLIGA

BayArena

BORUSSIA-PARK

Deutsche Bank Park

Europa-Park Stadion

Mercedes-Benz Arena

MEWA ARENA

Olympiastadion

PreZero Arena

Red Bull Arena (Leipzig)

RheinEnergieStadion

Signal Iduna Park

Stadion An der Alten Försterei

VELTINS-Arena

Volkswagen Arena

wohninvest Weserstadion

WWK Arena

BUNDESLIGA 2

Düsseldorf-Arena

Heinz von Heiden-Arena

Home Deluxe Arena

Max-Morlock-Stadion

SchücoArena

Volksparkstadion

LALIGA SANTANDER

Cívitas METROPOLITANO

Coliseum Alfonso Pérez

Estadio ABANCA-Balaídos

Estadio Benito Villamarín

Estadio de la Cerámica

Estadio de Montilivi

Estadio de Vallecas

Estadio El Sadar

Estadio José Zorrilla

Estadio Mestalla

Estadio San Mamés

Estadio Santiago Bernabéu

Nuevo Mirandilla

Ramón Sánchez-Pizjuán

RCDE Stadium

Reale Arena

Visit Mallorca Estadi

LALIGA SMARTBANK

El Alcoraz

Estadio Ciutat de València

Estadio de Gran Canaria

Estadio de Mendizorroza

Estadio La Rosaleda

Estadio Nuevo Los Cármenes

Municipal de Butarque

Municipal de Ipurua

BARCLAYS WOMEN’S SUPER LEAGUE

Academy Stadium

LIGUE 1 UBER EATS

Groupama Stadium

Orange Vélodrome

Parc des Princes

SERIE A TIM

Allianz Stadium

San Siro

LIGA PORTUGAL

Estádio do Dragão

Estádio do SL Benfica

SÜPER LİG

Atatürk Olimpiyat Stadı

RESTE DU MONDE

Donbass Arena

EREDIVISIE

Johan Cruijff ArenA

Philips Stadion

MLS

Banc of California Stadium

BC Place

Dignity Health Sports Park

Lumen Field

Mercedes-Benz Stadium

Providence Park

Red Bull Arena (New Jersey)

MBS PRO LEAGUE

King Abdullah Sports City

King Fahd Stadium

INTERNATIONAL

Wembley Stadium

LIGA PROFESIONAL DE FÚTBOL

Estadio LDA Ricardo E. Bochini

Estadio Presidente Perón

La Bombonera

GÉNÉRIQUES

Al Jayeed Stadium

Aloha Park

Arena del Centenario

Arena D'Oro

Court Lane

Crown Lane

Eastpoint Arena

El Grandioso

El Libertador

Estadio de las Artes

Estadio El Medio

Stade Presidente G. Lopes

Euro Park

FIFAe Stadium

Forest Park Stadium

Stade FUT (uniquement dans FUT)

Ivy Lane

Longville Stadium

Molton Road

O Dromo

Oktigann Park

Sanderson Park

Stade Municipal

Stadio Classico

Stadion 23. Maj

Stadion Europa

Stadion Hanguk

Stadion Neder

Stadion Olympik

Town Park

Union Park Stadium

Waldstadion

VOLTA FOOTBALL

Périphérique Amsterdam

Festival d’art

Barcelona Plaza

Plage

Berlin

Foire aux contres

Buenos Aires

Le Cap

Dubaï

Favela

Royauté

Ruines glacées

Lagos

Londres

Base martienne

Mexico

Miami

Milan

New York

Paris

Rues de Paris

Parking

Rome

São Paulo

Sydney

Tokyo

Venice Beach

VOLTA City

Entrepôt

À quelques jours du grand lancement de FIFA 23,. Peu de surprise, puisque peu sont ajoutés. Par rapport à FIFA 22, nous aurons le droit à cinq nouveaux stades. Par exemple, il sera possible d'évoluer sur le terrain du stade Philips Stadion, où évolue le PSV Eindhoven. L'Europa-Park Stadion du SC Fribourg fait également son arrivée, tout comme le stade El Sadar d'Osasuna l'Estadio José Zorrilla, qui accueille le Real Valladolid. La MLS aura également droit à un nouveau stade, celui du LAFC (Banc of California Stadium).Enfin, nous pourrons voir deux enceintes mythiques faire leur grand retour, La Bombonera de Boca Juniors et l'Allianz Stadium de la Juventus.Côté France et Ligue 1, encore une fois. Les joueurs pourront donc regretter que le Decathlon Arena stade Pierre-Mauroy, le stade Bollaert-Delelis ou encore le stade de la Meinau ne soient pas disponibles dans FIFA 23, ces derniers, comme la plupart des stades en France, méritant d'être de la partie. À l'instar de la Ligue 1, la Serie A ne possède qu'un choix très restreint, étant donné que San Siro et l'Allianz Stadium sont les deux seules enceintes italiennes.Vous pouvez retrouver ci-dessous la liste de tous les stades qui seront disponibles dans FIFA 23. Notez que The City Ground, le stade de Nottingham Forest, n'arrivera qu'après la sortie du jeu.