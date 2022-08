FIFA 23 : Les nouveautés du mode Carrière présentées

Les nouveautés du mode Carrière de FIFA 23

précommander dans ses différentes éditions

Instant Gaming vous le propose même avec une petite réduction, pour la somme de 52,69 € au lieu de 69,99 €, soit 25 % de réduction.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Comme chaque année, un nouveau FIFA arrivera quelques semaines après la rentrée scolaire. Et comme chaque année, quelques nouveautés sont implantées, dans le but de séduire encore plus de joueurs. PourCommençons par le mode joueur, qui proposera une expérience plus poussée, notamment dans la progression. Votre joueur pourra évoluer selon les performances et les choix sur le terrain, selon trois points (Maverick, Virtuoso et Heartbeat), ce qui affectera sa personnalité et donc le chemin que prendra sa carrière. En outre, de nombreuses actions se dérouleront hors du terrain, lui permettant d'acheter diverses choses (maison, voitures, etc.), à la manière de NBA 2K, pour proposer une expérience au-delà du football. Bien évidemment, ces actions influeront également sur la personnalité.Du côté de la Carrière en club, une nouvelle fonctionnalité est introduite, permettant de jouer les meilleurs moments d'un match, à l'image de ce qui se faisait déjà en jouant les actions décisives lors de la simulation d'un match. Cela permettra notamment aux joueurs de gagner du temps s'ils ne veulent pas disputer les 90 minutes d'un match.De nombreuses choses ont également été ajoutées hors du terrain, pour enrichir l'expérience avec les « dynamics moments ». Enfin, d'innombrables entraîneurs de renommée internationale seront de la partie, pour une immersion plus importante. Il sera même possible d'en incarner un. Enfin, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, qui illustre ces nouveautés, le mode Carrière profitera d'un nouveau menu, se rapprochant du mode FUT.De nouvelles informations à propos deseront communiquées ces prochaines semaines, alors que sa sortie est prévue sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series et Nintendo Switch le 30 septembre. Vous pouvez, d'ailleurs, d'ores et déjà le. Sur PC, notre partenaire