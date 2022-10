FIFA 23 : Les joueurs RTTK (Road to the Knockouts) sont disponibles

RTTF sur FIFA 23, qu'est-ce que c'est ?

Les cartes RTTK FIFA 23

Défenseurs

87 - Süle - DC - Borussia Dortmund

- - DC - Borussia Dortmund 86 - Bremer - DC - Juventus

- - DC - Juventus 85 - Konaté - DC - Liverpool

- - DC - Liverpool 84 - Gosens - DLG - Inter Milan Carte à retrouver par l'intermédiaire des Objectifs

- DLG - Inter Milan 83 - Wan-Bissaka - DD - Manchester United

90 - Müller - MOC - Bayern Munich

- - MOC - Bayern Munich 87 - Valverde - MC - Real Madrid

- - MC - Real Madrid 87 - Ødegaard - MOC - Arsenal

- - MOC - Arsenal 86 - Lemar - MC - Atlético de Madrid

- - MC - Atlético de Madrid 85 - Lucas Paquetá - MOC - West Ham

- - MOC - West Ham 84 - Anguissa - MDC - Napoli

- - MDC - Napoli 84 - Simon - MG - FC Nantes

92 - Messi - AD - Paris Saint-Germain

- - AD - Paris Saint-Germain 89 - Aubameyang - BU - Chelsea

- - BU - Chelsea 88 - Foden - MOC - Manchester City

- - MOC - Manchester City 87 - Gerard Moreno - BU - Villarreal

- - BU - Villarreal 87 - Schick - BU - Leverkusen

- - BU - Leverkusen 86 - Rafinha - AD - FC Barcelona

- - AD - FC Barcelona 85 - Terrier - AG - Rennes

- - AG - Rennes 84 - Kulusevski - AD - Tottenham

- - AD - Tottenham 83 - Ikoné - AD - Fiorentina

Si l'équipe se qualifie pour les phases finales de la compétition (ne fonctionne pas pour les troisièmes repêchés dans une compétition inférieure).

Si le club se remporte deux des trois derniers matchs de la phase de groupe.

PS4 & PS5 Carte PSN de 20 € → 18,99 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 50 € → 45,29 € au lieu de 50 €, soit 9 % de réduction.

Xbox One & Xbox Series X|S 2800 Points → 18,99 € au lieu de 24,99 €, soit 24 % de réduction. 5900 Points → 39,99 € au lieu de 49,99 €, soit 20 % de réduction. 12 000 Points → 74,69 € au lieu de 99,99 €, soit 25 % de réduction.

PC

2800 Points → 19,99 € au lieu de 24,99 €, soit 20 % de réduction. 5900 Points → 41,89 € au lieu de 49,99 €, soit 16 % de réduction. 12 000 Points → 86,71 € au lieu de 99,99 €, soit 13 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Comme chaque année, EA Sports propose aux nombreux joueurs dedes cartes spéciales à l'occasion des compétitions européennes. À l'aube des quatrième matchs de groupes, les, anciennement connues sous le nom de Road to the Final, viennent d'être dévoilées, lesquelles sont, bien évidemment, évolutives. La note générale de ces cartes, que ce soit celles destinées à la Ligue des champions, la Ligue Europa ou la Ligue Europa Conférence peut augmenter, en fonction des performances collectives de l'équipe (voir en fin d'article).Vous retrouverez, ci-dessous, l'ensemble des, disponibles dans les packs et pour certains via les DCE ou Objectifs.Pour rappel, en plus de l'amélioration de base de la note générale, il sera possible d'obtenir deux autres améliorations, selon le système suivant :Si vous souhaitez acheter desdans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limité, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire