FIFA 23 : Les configurations PC

Configurations PC de FIFA 23

Configuration minimale

Système d’exploitation → Windows 10 64-bit

→ Windows 10 64-bit Processeur → Intel Core i5 6600k ou AMD Ryzen 5 1600

→ Intel Core i5 6600k ou AMD Ryzen 5 1600 Mémoire vive → 8 Go de mémoire

→ 8 Go de mémoire Graphiques → NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ou AMD Radeon RX 570

→ NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ou AMD Radeon RX 570 DirectX → Version 12

→ Version 12 Réseau → connexion internet haut débit

→ connexion internet haut débit Espace disque → 100 Go d’espace disque disponible

Configuration recommandée

Système d’exploitation → Windows 10 64-bit

→ Windows 10 64-bit Processeur → Intel Core i7 6700 ou AMD Ryzen 7 2700X

→ Intel Core i7 6700 ou AMD Ryzen 7 2700X Mémoire vive → 12 Go de mémoire

→ 12 Go de mémoire Graphiques → NVIDIA GeForce GTX 1660 ou AMD Radeon RX 5600 XT

→ NVIDIA GeForce GTX 1660 ou AMD Radeon RX 5600 XT DirectX → Version 12

→ Version 12 Réseau → connexion internet haut débit

→ connexion internet haut débit Espace disque → 100 Go d’espace disque disponible

PC Édition Standard → 52,49 € au lieu de 69,99 €, soit 25 % de réduction.

Xbox One et Series Édition Ultimate 78,99 € au lieu de 99,99 €, soit 21 % de réduction.

PS4 et PS5 Carte PSN 50 € → 43,99 € au lieu de 50 €, soit 12 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,99 € au lieu de 20 €, soit 10 % de réduction.



Comme chaque année, quelques semaines après la rentrée scolaire, l'opus annuel de FIFA débarque sur les consoles, mais aussi sur PC. De plus en plus de joueurs optent pour la version sur ordinateur, par souci de simplicité ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas ou plus de consoles. Cela permet également de profiter d'un jeu plus fluide, étant donné que même s'il ne bénéficie de pas de toutes les améliorations sur PS5 et Xbox Series,Ainsi, de nombreux joueurs se demandent, pour savoir s'ils sont en mesure de le faire tourner.Comme vous allez pouvoir le voir ci-dessous,, que ce soit pour le processeur ou la carte graphique, mais il faudra tout de même un espace libre assez important, étant donné que. Vous pouvez les découvrir ci-dessous.Avec ce nouvel épisode, vous allez pouvoir profiter d'une multitude d'ajouts et d'améliorations, notamment un nouveau type de cartes pour le mode FUT, une nouvelle version des cartes Héros , notamment en lien avec la coupe du monde.Vous pouvez d'ailleurs acquérir FIFA 23 tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, qui vous le propose sur les plateformes suivantes :