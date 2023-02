FIFA 23 : Les cartes Future Stars sont disponibles

Future Stars, qu'est-ce c'est ?

Future Stars FIFA 23

Équipe 1

79 → 87 - Diogo Costa - FC Porto

81 → 89 - Josko Gvardiol - DC - RB Leipzig

- DC - RB Leipzig 78 → 88 - Marc Guéhi - DC - Crystal Palace

- DC - Crystal Palace 78 → 87 - Pierre Kalulu - DC - AC Milan

- DC - AC Milan 76 → 86 - Stephane Singo - DLD - Torino

- DLD - Torino 75 → 86 - Djed Spence - DLD - Stade Rennais

- DLD - Stade Rennais 75 → 87 - Fran García - DG - Rayo Vallecano

79 → 91 - Gavi - MC - FC Barcelone

- - MC - FC Barcelone 74 → 90 - Mykhaïlo Mudryk - MG - Chelsea

- MG - Chelsea 79 → 89 - Vitinha - MC - Paris Saint-Germain

- MC - Paris Saint-Germain 76 → 88 - Mohammed Kudus - MC - Ajax Amsterdam

- MC - Ajax Amsterdam 77 → 89 - Fábio Vieira - MC - Arsenal À récupérer via les DCE.

- MC - Arsenal

78 → 92 - Julián Álvarez - BU - Manchester City

- BU - Manchester City 75 → 90 - Karim Adeyemi - BU - Borussia Dortmund

- BU - Borussia Dortmund 74 → 88 - Anthony Elanga - BU - Manchester United

Les cartesmettent en avant quelques-uns des joueurs les plus prometteurs de l'année 2023, mais n'étant pas encore des stars confirmées. Bien sûr, ces joueurs doivent être âgés de moins de 23 ans et dotés de capacités exceptionnelles leur permettant de parfaitement bien terminer la saison actuelle. Les notes des cartessont basées sur les notes potentielles que ces joueurs pourraient avoir s'ils arrivaient à confirmer tous les espoirs placés en eux.Naturellement, des stars mondiales telles que Erling Haaland, Jude Bellingham ou Vinícius Júnior ne feront pas partie de la sélection «», ces joueurs ayant déjà confirmé tout leur potentiel au cours des saisons précédentes sur le plan national et international.La première équipe de ces cartes Futures Stars est disponible dans les packs à partir de ce vendredi 3 février et le sera jusqu'au 12 de ce même mois, après quoi une deuxième salve prendra la relève.Si vous souhaitez acheter desdans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limité, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire