FIFA 23 : Le collectif, comment fonctionne-il ?

Le collectif sur FIFA 23

Même nation

Même championnat

Même club

Le rôle des Icônes et Héros dans le nouveau collectif

Avec l'arrivée detel que nous le connaissons, avec les liens verts et la note de 100, n'est plus d'actualité. À la place, nous avons le droit à des losanges. Chaque joueur dispose d'une note maximale de trois losanges, pour. Si vous ne savez pas exactement comment fonctionne le tout, nous vous expliquons cela.Avant toute chose, sachez que les liens avec les joueurs proches ne fonctionnent plus. Cela veut donc dire qu'il n'est plus obligatoire de mettre deux joueurs du même championnat ou club côte à côte pour profiter de leur affinité. Cela se fait sur l'équipe entière, ce qui facilite la création d'une équipe complémentaire. Comme nous vous le disions,, le but étant que chacun des onze membres en ait trois. Voici ce qui permet d'Ainsi, vous pouvez très bien avoir un attaquant et un défenseur du même club, et tout de même profiter d', tout en ayant deux milieux de terrain venant d'un autre championnat. Faites cependant attention, un joueur n'étant pas placé à son poste de prédilection (par exemple un MC en MDC) ne pourra apporter aucun. Il faudra pour cela user d'une carte « Changement de poste ».Enfin, même si vous n'avez pas une carte avec, celle-ci ne perdra pas de points sur ses attributs. Néanmoins, avoirpermet d'obtenir des bonus. En plus de tout cela, votre entraîneur peut vous apporter unen fonction de son championnat et sa nationalité.Pour ce qui est de ces cartes spéciales, cela ne changera pas grand-chose. Les Icônes vous permettront de gagner des losanges en fonction de leur pays en les implémentant dans votre équipe. Du côté des cartes Héros, elles viendront renforcer le championnat qu'elles représentent. Ces deux cartes peuvent donc être un plus non négligeable pour obtenir, en plus d'avoir des cartes de qualité.Si vous souhaitez acheter desdans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limité, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire