FIFA 23 : Joueurs Lengthy, comment avoir ce trait sur FUT et liste des meilleurs joueurs

Comment obtenir la course Lengthy sur FIFA 23 ?

Karim Benzema → Architecte

→ Architecte Cristiano Ronaldo → Architecte

→ Architecte Robert Lewandowski → Architecte

→ Architecte Federico Valverde → Architecte

→ Architecte Ferland Mendy → Architecte

→ Architecte Théo Hernandez → Architecte

→ Architecte Ciro Immobile → Architecte

→ Architecte Marquinhos → Pilier

Les joueurs avec Lengthy de base

Défenseurs

Virgil Van Dijk

Kalidou Koulibaly

Antonio Rüdiger

Nikas Süle

Matthijs de Light

Presnel Kimpembe

Ronald Araujo

Milieux

Casemiro

Fabinho

Paul Pogba

Franck Kessié

Seko Fofana

Sergej Milinkovic-Savic

Attaquants

Harry Kane

Erling Haaland

Romelu Lukaku

Sébastien Haller

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Chaque année, lors de la sortie du FIFA, les joueurs, et plus particulièrement ceux du mode FUT, regardent la méta pour tenter d'en tirer le meilleur parti. Pour, très vite, certains ont fait la découverte de joueurs étonnamment rapides, alors que leurs statistiques de base ne mettent pas en avant la vitesse. Vous êtes, très probablement, déjà tombé face à un Fabinho ou un Casemiro qui ont remonté le terrain en prenant de vitesse toute votre équipe, sans aucune logique footballistique. Cela se fait grâce au trait «».Il s'agit en fait de l'un des trois types de courses qu'ont les joueurs dans, avec « Explosif » et « Contrôle ». Comme vous l'avez expérimenté,. Ces deniers deviennent donc incroyablement méta (à l'heure actuelle), d'autant plus que certains peuvent obtenir cette caractéristique, en ajoutant un style.En plus des joueurs de bases ayant ce trait (voir ci-dessous), certains peuvent l'obtenir simplement en ajoutant un style, qui varie selon la carte. Par exemple,, faisant de ces deux attaquants des joueurs redoutables. Voici une liste non exhaustive des joueurs pouvant obtenir cette course :Vous pouvez vérifier si un style ajoute Lengthy à l'un de vos joueurs grâce à un style sur plusieurs sites, et notamment Futbin Certains joueurs possèdent, en outre,de base, les rendant donc très performants sans avoir à les modifier. Nous vous listons certains joueurs, selon leurs postes, ci-dessous.Faites cependant attention à ne pas trop investir vos crédits sur ces joueurs qui, bien que méta, pourraient voir leur vitesse de pointe être nerfée par EA Sports dans les jours à venir.