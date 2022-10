FIFA 23 : Erreur DirectX, crash du jeu à l'ouverture d'un pack, comment la corriger ?

Comment résoudre l'Erreur DirectX lors de l'ouverture d'un pack sur FIFA 23 ?

Vérifier que les pilotes DirectX sont à jour Entrez « dxdiag » via la console de votre ordinateur (touche Windows + R ». Si la dernière version installée est DirectX 12, cela veut très probablement dire que le problème ne vient pas de là.

Vérifier si une mise à jour Windows est disponible Ouvrez les paramètres de votre PC, allez dans « Mise à jour et sécurité » et cliquez sur « Rechercher des mises à jour ». Cela peut potentiellement résoudre votre problème, s'il vous manquait une mise à jour.

Vérifier les pilotes NVIDIA Il s'agit de l'option qui nous a permis de limiter les crashs. En vous rendant sur votre application GeForce Experience, vous pouvez voir si les derniers pilotes sont installés sur votre ordinateur ou non. La dernière version date du 27 septembre. En l'installant, nous avons limité les crashs (moins souvent qu'auparavant), mais ces derniers persistent tout de même.



Depuis la mise à jour du 4 octobre de, de nombreux utilisateurs sont victimes d'un nouveau problème. Celui-ci ne touche pas le gameplay, étant donné que les matchs en ligne ou contre l'ordinateur fonctionnent plus ou moins parfaitement, si nous laissons de côté les problèmes liés aux serveurs,Lors de(cela ne semble pas toucher les packs Bronze, Argent ou pour les éléments de personnalisation du stade),, plus ou moins lorsque nous découvrons son poste, et il n'est alors plus possible d'interagir avec le jeu. La seule option étant d'appuyer sur « OK » ce qui fermera alorsSi vous faites, vous aussi, face à ce problème à l'heure actuelle, sachez qu'EA Sports n'a pas encore communiqué quant à ce problème et il n'existe aucune solution qui assure la résolution de ce problème. Toutefois, vous pouvez effectuer quelques manipulations pour tenter de le corriger vous-mêmes ou de limiter ces crashs. Nous vous les listons ci-dessous.Pour ce qui est de la réinstallation de FIFA 23, cela ne semble pas avoir d'impact positif sur l'. Espérons qu'EA Sports corrige très vite ce problème, qui reste très embêtant au moment de l'ouverture des packs. Vous pouvez toujours vous rendre sur l'application FUT App, bien que cela ne soit pas la chose la plus pratique...L'article sera mis à jour si une solution pérenne est trouvée ou si le problème est corrigé.