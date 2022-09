FIFA 23 : Comment transférer ses Points FIFA de FIFA 22 à FIFA 23 ?

Comment transférer ses Points FIFA entre FIFA 22 et 23 ?

Chaque année, les amateurs de foot peuvent découvrir un nouvel épisode de la licence FIFA, laquelle met de plus en plus l'accent sur le mode FUT, véritable fer de lance de la franchise. Dans ce mode de jeu, comme vous le savez, les joueurs peuvent dépenser de l'argent réel, pour obtenir des Points FIFA, lesquels permettent d'acheter des packs de joueurs et donc d'avoir une carte pouvant rentrer dans leur équipe ou valant un petit pécule, pour la revendre.Ces Points FIFA sont très précieux et tous ne les dépensent pas à chaque fois sur l'opus en cours. C'est pourquoi les joueurs se demandentS'il vous reste quelques Points FIFA de votre dernière aventure, sachez qu'ils ne sont pas perdus, normalement. Il est en effet possible de, mais il faut pour cela respecter un critère majeur : celui d'évoluer sur la même plateforme. Si vous avez joué à FIFA 22 sur PlayStation 5,. Sinon, vous ne pourrez pas les transférer.Si tel est le cas, alors il suffit de lancer FIFA 23 pour la première fois. En vous connectant à votre compte EA, et en lançant FUT,qu'il faudra accepter. Notez qu'un transfert est irréversible et que vous ne pourrez pas revenir en arrière.Enfin, la dernière chose à savoir à ce sujet est quene peut être fait que via le jeu sur consoles ou PC. Vous ne pouvez pas passer par la Web App ou la Companion App pour effectuer l'opération.Enfin, sachez que vous pouvez vous procurertout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire Instant Gaming vous le proposant, à des prix défiants toute concurrence, sur :