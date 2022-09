FIFA 23 : Caméra, quels sont les meilleurs réglages ?

Quels sont les meilleurs réglages caméra pour FIFA 23 ?

Caméra solo et multijoueur → Diffusion TV

→ Diffusion TV Réglages caméra → Personnalisé

→ Personnalisé Hauteur de la caméra → 20

→ 20 Zoom de la caméra → 0

PC Edition Standard → 49,49 € au lieu de 69,99 €, soit 29 % de réduction.

Xbox One Edition Standard → 55,98 € au lieu de 69,99 €, soit 20 % de réduction. Edition Ultimate → 78,99 € au lieu de 99,99 €, soit 21 % de réduction.

Xbox Series X|S Edition Standard → 62,69 € au lieu de 79,99 €, soit 22 % de réduction. Edition Ultimate → 78,99 € au lieu de 99,99 €, soit 21 % de réduction.

PS4 & PS5 Carte PSN 50 € → 45,29 € au lieu de 50 €, soit 9 % de réduction. Carte PSN 20 € → 18,99 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN 100 € → 90,49 € au lieu de 100 €, soit 10 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Si vous êtes un amateur de FIFA 23 et, notamment, des modes multijoueur et compétitifs tels qu'Ultimate Team, vous n'êtes pas sans savoir quepeuvent s'avérer être particulièrement importants. De ce fait, il est primordial de parfaitementafin d'avoir une vision totale sur le terrain, laquelle vous donnera un avantage majeur sur votre adversaire du jour.Afin de, vous n'aurez qu'à vous rendre dans le menu et à sélectionner « Personnaliser », puis « Paramètres » et enfin « Paramètres de jeu ». Ensuite, choisissez l'onglet « Caméra » et modifiez les valeurs comme indiqué ci-dessous :tels que RocKy ou encore Bruce Grannec.L'image de gauche reprend les paramètres proposés par défaut dans cet opus, avec la nouvelle caméra, et la seconde capture d'écran présente les paramètres que nous vous avons indiqués précédemment.Pour rappel, FIFA 23 est disponible depuis le 30 septembre 2022 sur, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur la plupart des consoleset. Si vous souhaitez vous procurez le dernière opus de la franchise, tout en réalisant quelques belles économies, nous vous rappelons que notre partenairevous le propose, à des prix défiants toute concurrence, sur :