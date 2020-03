Fallout Shelter Online pourrait arriver prochainement en Europe

Exclusivité chinoise pour le moment, Fallout Shelter Online serait sur le point de s'ouvrir à d'autres pays.

Fallout Shelter Online est le successeur officiel de Fallout Shelter. En plus de la fonction classique de gestion des abris, dans Fallout Shelter Online, les joueurs peuvent également recruter des héros célèbres de la série Fallout, constituer des équipes d'aventure parfaites, affronter des ennemis dangereux et s'aventurer dans le désert sauvage ! Celui qui survit au Wasteland dirige le Wasteland. Superviseur, avez-vous ce qu'il faut pour construire un meilleur avenir pour le monde post-apocalyptique de demain ?

Développé par, en collaboration avec, le premier jeu mobileest sorti courant 2015. Disponible en free-to-play, le joueur incarne un bâtisseur, superviseur d'abri antiatomique dans l’univers post-apocalyptique de Fallout, le but étant de gérer votre abri.Une version plus avancée,, comportant de nombreuses autres fonctionnalités, est cependant disponible en Chine, considérée comme le successeur deUniquement disponible en Chine pour le moment, il semblerait ques'apprête à sortir dans d'autres pays asiatiques, à l'instar du Japon, de l'Indonésie, la Malaisie, Singapour, la Thaïlande, la Corée du Sud ou encore les Philippines. Une date aurait même été fixée au 22 avril sur l'App Store des Philippines. De plus, les langues telles que le japonais, le coréen et l'anglais seront prises en charge.Néanmoins, aucune information concernant un potentiel portage dans les pays européens et en Amérique de Nord ne semble avoir fuité, au grand dam des joueurs attendant Fallout Shelter Online depuis de longs mois maintenant. Ce dernier reste cependant possible, un jour ou l'autre.