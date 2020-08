F1 2018 offert par Humble Bundle

Comment récupérer F1 2018 gratuitement ?

Forgez votre réputation sur le circuit mais aussi en dehors, avec des conférences de presse chronométrées qui influenceront votre carrière dans la F1. Maîtrisez-vous plutôt l'art de la course ou l'art de la scène ? Emmènerez-vous votre écurie au sommet, ou allez-vous envoyer votre agent prendre pour cible une écurie rivale et son pilote ? Prenez votre destin en main dans F1 2018.

Instant Gaming, qui vous le propose pour la somme de 32,99 euros

Les joueurs PC peuvent, dès maintenant et durant les deux prochains jours. Même s'il est sorti il y a deux ans et que les effectifs ne sont plus ceux d'aujourd'hui, le titre avait reçu de belles critiques lors de son lancement. La page Steam du jeu affiche d'ailleurs une évaluation globale « très positive ».Pour rappel,et propose une simulation immersive est réaliste permettant de prendre part à de simples courses ou de créer une carrière en tant que pilote, et de viser le sacre mondial tant prisé. Vous pouvez réclamer votre copie directement sur Humble Bundle, ici Une aubaine donc de pouvoir récupérer gratuitement F1 2018, même si la version 2020 est disponible depuis peu. Si vous souhaitez mettre la main sur ce jeu, il est possible de l'acheter à moindre coût via notre partenaire