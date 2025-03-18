Ce jeu d'horreur utilise votre webcam pour vous obliger à vous cacher physiquement

Avec son utilisation audacieuse de la webcam, Eyes Never Wake révolutionne l'expérience horrifique : pour survivre, vous devrez littéralement vous cacher devant votre écran. Frissons garantis, immersion totale… et vie privée respectée ?

Eyes Never Wake : la webcam au cœur de l'horreur

Quand le gameplay horrifique devient réel

Alors que la plupart des jeux d'horreur se contentent encore des mécaniques classiques pour effrayer les joueurs,. Développé exclusivement pour PC,. Ici, aucun bouton ne suffira à vous sauver : si vous voulez échapper à la mystérieuse créature du jeu, vous devrez physiquement vous mettre hors du champ de vision de votre caméra.

Le fonctionnement est simple, mais terriblement efficace : au début d'une partie, votre visage est scanné et affiché à l'écran en temps réel. Lorsque le monstre vous recherche activement, vous n'aurez qu'une seule solution : vous cacher réellement en quittant le champ de votre webcam. Si le monstre vous voit à travers la caméra, vous êtes immédiatement attrapé. Cette mécanique ajoute une dimension réaliste, inédite dans le genre horrifique.







Finies les astuces, place à la vraie terreur

Respect de la vie privée : le développeur rassure

Un vent de fraîcheur bienvenu dans le genre horrifique

Pas encore de date, mais déjà une forte attente

Le développeur a anticipé les potentielles astuces utilisées pour contourner cette mécanique., puisqu'un dispositif anti-triche immobilisera votre personnage à l'écran en cas d'obstruction., rendant chaque partie beaucoup plus intense et immersive.Évidemment, une telle innovation soulève des questions de confidentialité. Le développeur d'Eyes Never Wake se montre rassurant en précisant que, sans transfert sur des serveurs externes. Ainsi, aucune information ou image des joueurs n'est sauvegardée ou transmise. De quoi rassurer ceux qui seraient tentés par l'expérience mais inquiets pour leur vie privée. Par ailleurs, tenter de couvrir ou de désactiver la webcam empêchera simplement le joueur de bouger, éliminant toute possibilité de contourner le gameplay.Eyes Never Wake semble bien parti pour apporter une véritable innovation dans un genre qui peine souvent à se renouveler. Cette utilisation créative de la webcam pourrait inspirer d'autres développeurs et ouvrir la voie à de nouvelles mécaniques d'interaction avec les joueurs, redéfinissant ainsi ce qu'on attend d'un jeu d'horreur moderne., le jeu suscite déjà une vive curiosité parmi les fans du genre. Reste à savoir si cette approche innovante séduira durablement ou sera perçue comme trop contraignante par certains joueurs.Quoi qu'il en soit, Eyes Never Wake marque définitivement les esprits et montre à quel point le genre horrifique peut encore nous surprendre.