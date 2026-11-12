Exterminauts va se doter d'une bêta fermée, dont les dates et heures ont été communiquées

Behaviour Interactive et Level Infinite vont, dans très peu de temps, lancer le coup d'envoi de la bêta fermée d'Exterminauts sur PC.

Révélé pour la toute première fois durant la gamescom 2026, Exterminauts, le shooter coopératif de Behaviour Interactive et de Level Infinite, a su attiser la curiosité des joueurs et des joueuses. D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté vont déjà pouvoir s'en faire un premier avis car une bêta fermée pour Exterminauts est imminente.

La bêta fermée d'Exterminauts bientôt lancée

En effet, Behaviour Interactive et Level Infinite lanceront la bêta fermée d'Exterminauts le vendredi 13 novembre 2026. Dès lors, les joueurs et les joueuses, qui se sont inscrits et qui ont été sélectionnés, vont pouvoir essayer le titre coopératif sur PC (via Steam), et ce, pendant quelques jours. À ce propos, soulignons que la bêta fermée d'Exterminauts prendra fin le 18 novembre prochain.

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Cette phase de test, jouable en solo ou avec deux amis, sera ainsi l'occasion pour la communauté d'avoir un premier aperçu d'Exterminauts, et de la vie en tant que recrue. Les développeurs ont indiqué que les joueurs peuvent s'attendre à 4 contrats principaux, 3 « petits boulots » et 3 missions ponctuelles, qui nous inviteront à explorer diverses zones. Évidemment, différentes armes seront mises à la disposition de la communauté, qui aura accès à 3 routines de combat FDS, tandis que de nombreuses espèces de nuisibles tenteront de vous éliminer.

La bêta fermée est une étape importante pour Exterminauts, puisque nous invitons de nouvelles recrues à découvrir par elles-mêmes le chaos qui entoure la lutte contre les nuisibles galactiques. Nous avons hâte de voir les escouades se lancer dans la bataille, affronter les dangers de Tian et découvrir les nombreuses surprises qui les attendent sur le terrain. Nous sommes impatient-es de voir comment les joueur-euses appréhenderont cette mission et s'approprieront l'expérience de jeu. - Louis-Pierre Pharand, vice-président et producteur exécutif chez Behaviour Interactive.

Les heures de lancement et de fin de la bêta fermée d'Exterminauts

D'après les informations partagées, la bêta fermée d'Exterminauts sera accessible dès 3h du matin, le 13 novembre, en France. Celle-ci ne sera plus disponible à compter de la même heure, soit 3h du matin (heure française), le 18 novembre 2026. En se connectant tous les jours à la bêta, les joueurs et les joueuses obtiendront diverses récompenses de connexion (des crédits, des jetons interstellaires, etc.). Ces derniers récupéreront également un accessoire exclusif en jeu à la sortie officielle.

The Exterminauts Beta will be available tomorrow! Crew, your first shift on Planet Tian is almost here! Get ready to team up, take on Work Orders, and clear out the Pests. Beta Start Time:- Nov 12: 6 PM PT / 9 PM ET- Nov 13: 3 AM CET The Beta will be available on Steam PC. Access is being distributed in waves, so keep an eye on your Steam notifications and email! Want to know what's included in the Beta, how to get access, and what to expect? Check out our latest announcement: https://t.co/3ZDSvn2oFv #Exterminauts #BetaTest #CoopGaming — Exterminauts (@Exterminauts_) November 12, 2026

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Exterminauts ne dispose pas encore de date de sortie précise mais est attendu sur PS5, Xbox Series et PC.