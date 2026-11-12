Exterminauts va se doter d'une bêta fermée, dont les dates et heures ont été communiquées

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 12 novembre 2026 à 16h35
Behaviour Interactive et Level Infinite vont, dans très peu de temps, lancer le coup d'envoi de la bêta fermée d'Exterminauts sur PC.
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Exterminauts va se doter d'une bêta fermée, dont les dates et heures ont été communiquées

Révélé pour la toute première fois durant la gamescom 2026, Exterminauts, le shooter coopératif de Behaviour Interactive et de Level Infinite, a su attiser la curiosité des joueurs et des joueuses. D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté vont déjà pouvoir s'en faire un premier avis car une bêta fermée pour Exterminauts est imminente.

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La bêta fermée d'Exterminauts bientôt lancée

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En effet, Behaviour Interactive et Level Infinite lanceront la bêta fermée d'Exterminauts le vendredi 13 novembre 2026. Dès lors, les joueurs et les joueuses, qui se sont inscrits et qui ont été sélectionnés, vont pouvoir essayer le titre coopératif sur PC (via Steam), et ce, pendant quelques jours. À ce propos, soulignons que la bêta fermée d'Exterminauts prendra fin le 18 novembre prochain.

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Cette phase de test, jouable en solo ou avec deux amis, sera ainsi l'occasion pour la communauté d'avoir un premier aperçu d'Exterminauts, et de la vie en tant que recrue. Les développeurs ont indiqué que les joueurs peuvent s'attendre à 4 contrats principaux, 3 « petits boulots » et 3 missions ponctuelles, qui nous inviteront à explorer diverses zones. Évidemment, différentes armes seront mises à la disposition de la communauté, qui aura accès à 3 routines de combat FDS, tandis que de nombreuses espèces de nuisibles tenteront de vous éliminer.

La bêta fermée est une étape importante pour Exterminauts, puisque nous invitons de nouvelles recrues à découvrir par elles-mêmes le chaos qui entoure la lutte contre les nuisibles galactiques. Nous avons hâte de voir les escouades se lancer dans la bataille, affronter les dangers de Tian et découvrir les nombreuses surprises qui les attendent sur le terrain. Nous sommes impatient-es de voir comment les joueur-euses appréhenderont cette mission et s'approprieront l'expérience de jeu.

- Louis-Pierre Pharand, vice-président et producteur exécutif chez Behaviour Interactive.

Les heures de lancement et de fin de la bêta fermée d'Exterminauts

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D'après les informations partagées, la bêta fermée d'Exterminauts sera accessible dès 3h du matin, le 13 novembre, en France. Celle-ci ne sera plus disponible à compter de la même heure, soit 3h du matin (heure française), le 18 novembre 2026. En se connectant tous les jours à la bêta, les joueurs et les joueuses obtiendront diverses récompenses de connexion (des crédits, des jetons interstellaires, etc.). Ces derniers récupéreront également un accessoire exclusif en jeu à la sortie officielle.

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Exterminauts ne dispose pas encore de date de sortie précise mais est attendu sur PS5, Xbox Series et PC.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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