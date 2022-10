Evercore Heroes : Le multijoueur compétitif PvE annoncé par des anciens de Blizzard, Riot et EA

Evercore Heroes, un multijoueur compétitif PvE

Notre objectif a toujours été de faire le jeu que les joueurs veulent vraiment, même si cela implique de sortir des sentiers battus [...] Avec EVERCORE Heroes, nous construisons une expérience multijoueur unique, réunissant un gameplay coopératif et compétitif basé sur les compétences d'une manière totalement nouvelle. Après plus de deux ans d'excellents retours des premiers tests, nous sommes ravis de pouvoir enfin partager le jeu avec le monde entier

Les huit premiers héros d'Evercore Heroes annoncés

Le studio de développement Vela Games, composé d'anciens développeurs ayant travaillé chez Riot Games, Electronic Arts, Epic Games ou encore Blizzard Entertainment, a dévoilé, en ce jour, son tout premier jeu :. Il s'agit d'unmélangeant « savamment les affrontements par équipes en temps réel, la compétitivité et l'action des MOBA, au sens de l'aventure des donjons coopératifs des MMO » et prenant place dans le monde de science fantasy, nommé Lumerea.Ainsi, sur, ce sontqui s'affronteront pour remporter la victoire et prouver que leur escouade est la meilleure. Pour gagner, ces derniers devront faire monter leur héros en puissance, tout en chargeant leur Evercore, et éliminer « un dangereux boss ». De ce fait, vous l'aurez compris, sur Evercore Heroes, il sera important de former la meilleure composition et d'avoir les meilleures stratégies possibles.À propos du titre, le PDG et cofondateur de Vela Games, Travis George, a déclaré :D'ailleurs, une phase de playtest est prévue du 13 au 16 octobre prochain. Pour y participer, il convient de s'inscrire sur le site officiel . Les joueurs qui auront rejoint le Discord du jeu auront plus de chances d'être sélectionnés.Vela Games a également partagé des informations, ainsi que des visuels, concernant, dits héros, du jeu. Chacun d'entre eux disposera deet dePour le moment, Evercore Heroes ne possède pas encore de date de sortie officielle. Il y a de fortes chances que le titre se rendra disponible au cours de l'année 2023.