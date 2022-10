Evercore Heroes : Comment participer au playtest d'octobre ?

Comment participer au playtest d'octobre 2022 d'Evercore Heroes ?

Annoncé pour la toute première fois le 11 octobre 2022,est le prochain et premier jeu du studio de développement Vela Games, composé d'anciens développeurs de chez Riot Games, Blizzard Entertainment ou encore de chez Epic Games et EA. Le studio a prévupour le titre, dont la première a lieu ce mois-ci.Sachez qu'il est d'ores et déjà possible de. Nous vous indiquons la marche à suivre, dans ce qui suit.Tout d'abord, remarquons queaura lieu durant le week-end du. À l'heure actuelle, le studio Vela Games n'a pas encore dévoilé les dates des prochaines phases. Évidemment, nous vous tiendrons informés dès que de nouvelles informations, à ce sujet, seront disponibles.Pour avoir la chance de découvrir et parcourir, il convient de s'inscrire sur le site officiel du jeu . Une fois que vous êtes sur le site, il ne vous reste plus qu'à renseigner une adresse mail valide puis de cliquer sur « Submit ». Pour augmenter vos chances d'être sélectionné, vous pouvez également rejoindre le Discord du jeu Sachez que s'inscrire ne vous garantit pas un accès au. En revanche, si vous avez été sélectionné, vous serez très certainement averti par mail.Pour rappel,est catégorisé comme un jeu multijoueur compétitif PvE, prenant place dans le monde de science fantasy, Lumerea. Sur le titre, quatre équipes, composées de quatre joueurs, devront éliminer le plus rapidement possible un « dangereux boss ». Celle qui l'éliminera en premier remportera la victoire.Pour le moment, Vela Games n'a pas partagé de date ni même de fenêtre de sortie officielle pour. Il y a des chances que le titre se rende disponible au cours de l'année prochaine.