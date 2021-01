Histoire

Monde dévasté

Bestiaire

Boss

Esprits

Combat

Ambiance sonore

En Bref

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

L'univers d'ENDER LILIES est à la fois sombre et lumineux. Le joueur incarne laqui semble avoir perdu la mémoire. Aidée de l'esprit d'un chevalier noir, qui fait office de garde du corps, elle va tenter d'en apprendre un peu plus sur le monde qui l'entoure ainsi que. Plus d'informations concernant la sortie de l'accès anticipé et de l'histoire disponible dans l'article de présentation Si vous lancez le jeu pour la première fois, et sans avoir pris le temps de connaître l'histoire ou l'ambiance, il se peut que le début d'ENDER LILIES soit assez déroutant. Vous prenez part à l'histoire en contrôlant une petite fille sans défense, mais qui semble sous la protection d'unCe dernier se présente à vous sans expliquer plus en détail les raisons de votre présence en ce lieu et accompagne le protagoniste durant la majeure partie deL'heure est donc à la découverte ainsi qu'à l'apprentissage. Le monde dévasté qui vous entoure est semé d'embuches, mais également de. Le Bestiaire est d'ailleurs tout aussi. Bien qu'il soit relativement facile de comprendre leou positionnement de chacun, on ne reste pas moins étonné de découvrir toujours un nouvel ennemi caché parmi l'ensemble desComme dit plus haut, le personnage incarné est inoffensif. Seul l'esprit qui vous accompagne est en capacité de combattre pour vous, ce qu'il fera sans hésitation. Cependant, n'ayez crainte, l'aventure proposée parvous fera rencontrer un certain nombrequ'il sera possible de purifier pour en faire votre allié. Lespermettent d'obtenir un nouvel esprit qui combattra à vos côtés, tandis que les boss plus conséquents vous rapporteront, en prime,, comme nager, qui sera d'une aide majeure au cœur de votre aventure.Nous pouvons tout de même constater une différence notable de dangerosité entre. Si les premières semblent peu efficaces face à votre arsenal de combattants,. Il faut donc prendre du recul sur la confiance acquise pendant le voyage dans le but d'établir la meilleure stratégie contre les boss qui sauront vous donner. De plus, comme tout bon boss, ils disposent dedemandant d'apprendre les paternes, mais également les modifications de ce dernier. Un défi à la hauteur, qui mènera de nombreux joueurs à la mort.Il n'est possible d'utiliser que trois esprits à la fois lors de votre voyage. Cependant, il est demandé de déterminerafin d'utiliser l'un ou l'autre à tout moment de l'aventure. Pour modifier ces derniers, il faut simplement trouver un banc de sauvegarde disponible au sein de. Chaque esprit dispose, mais également d'un. Il est également possible de faireaux esprits invoqués à l'aide de ressources disséminées dans l'ensemble des niveaux traversés. Outre"basiques" qui servent de coups simples comme le chevalier sombre, l'utilisation des autres esprits est limitée. Il faut atteindre un point de contrôle ou trouver des fleurs de certaines couleurs dans le but de rechargerLa prêtresse Lily ne sait pas combattre, mais seulement fuir ou esquiver. Il faudra ainsi trouver la composition d'esprits qui convient le plus àou à celui des adversaires rencontrés. Pour le coup, le choix d'esprits différents proposés par l'reste assez conséquent et une bonne nouvelle pour la. Notez qu'il n'y a aucune combinaison gagnante, faites évoluer votre personnageConcernant la fluidité en combat, il faut avouer une certaine rigueur du personnage. Bien que la plupart des actions, il est également possible de se retrouver bloqué par manque d'informations ou mauvaise combinaison de touches. La prêtresse réagit assez bien aux, mais n'aura pas tout le temps la réactivité que l'on pourrait espérer. On s'habitue tout de même, à mesure, au gameplay qui reste. N'ayez pas peur de mourir et prenez des risques, le die and retry est un terme pilier du jeu qui se veut dans l'esprit desouLa bande-son est composée par Mili, non seulement populaire pour ses travaux sur les animes, mais également sur des jeux de rythmes commeet. L'ambiance sonore est ainsi très plaisante tout en restant adaptée au style proposé parCela étant, nous regrettons de ne pas voir le rythme sonore s'emballer en réponse aux actions ou événements du jeu tels que les. Il manque donc ce léger piment enivrant et capable d'emballer votre cœur pour laisser monter la pression et le stresse du combat.est donc accompagné d'une musique douce et agréable à laquelle on pourrait simplement demander quelques excitations.Pour faire court,propose, avec son accès anticipé, un gameplay réfléchi et cohérent pour une. Guidezau cœur de ces terres dévastées dans le but de retrouver la mémoire et comprendre les raisons de. Découvrez l'histoire à travers celle des esprits purifiés tout en récoltant ressources et équipements capablesPatience et curiosité sont les mots d'ordre du titre qui saura contenter les joueurs les plus ambitieux. L'accès anticipé propose six niveaux différents ainsi qu'unpour ne pas tomber dans la répétitivité. Nous pouvons regretter la rigueur du titre surqui peuvent rapidement vous dérouter tant la difficulté deest adaptée à certaines macros. Le titre réunit toutefois un ensemble de configurations, compétences et styles de combat qui font la renommée des plus grands. Il se situe bel et bien à la croisée des chemins.