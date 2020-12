ENDER LILIES arrivera en accès anticipé en janvier

L’histoire de Lily est triste, mais conserve une part d’espoir. Elle aura à faire des choix difficiles dans cet univers cauchemardesque. ENDER LILIES ne dévoile pas ses secrets facilement, mais nous avons équilibré notre système de combat pour offrir un défi aux joueurs, de tous niveaux, en encourageant les progrès de ceux qui ont moins d'expérience dans les actions RPG.

- Hiroyuki Kobayashi, CEO de Binary Haze Interactive.





Bien qu'il soit étonnant d'associer dark et fantasy, c'est un univers noir et envoûtant qui est annoncé parpour une arrivée ensur Steam leavant sa sortie officielle programmée pour le 2e trimestre 2021 surPrenez part aux aventures de laqui doit traverser de nombreux environnements aussi dévastés que tristes. Cependant, la pluie à l'origine de ce désordre ne s'est pas arrêtée là et en a profité pour. Il va de soi que ces derniers ne seront paset chercheront le meilleur moyen pour se délecter de votre cadavre. Il y a tout de même une part de lumière dans votre malheur puisquepar vos soins pourront rejoindre votre escouade etcapables de vous protéger avec des armes très disparates.Exorciser ses ennemis devient d'autantqu'ils permettent à Lily d'obtenir des visions du passé. Ces dernières donnent la possibilité àde découvrir laainsi que ce qui l'entoure.de cette pluie dangereuse et impie.Lors de vos premiers pas dans ce pays dévasté pendant l', seulementseront disponibles avant d'en accueillir au moins cinq nouvelles pour sa sortie finale avec une mise à jourprévue en simultané surPour finir, la bande-son est composée par Mili, non seulement populaire pour ses travaux sur les animés, mais également sur des jeux de rythmes commeet. Pour combler le tout, c'est l'ancien producteur de Sega,, qui s'occupe des effets sonores et petites mélodies qui accompagnerontarrivera en accès anticipé sur