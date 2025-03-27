EDENS ZERO : L'action-RPG de Konami dévoile sa date de sortie

Les fans du manga signé Hiro Mashima vont bientôt pouvoir embarquer pour une nouvelle aventure : EDENS ZERO arrive cet été sur consoles et PC.
Vous avez dit Fairy Tail ?
Créé par Hiro Mashima, l'auteur à succès derrière Fairy Tail
, EDENS ZERO est un manga lancé en 2018
qui mélange science-fiction, fantasy et action. On y suit les aventures de Shiki Granbell, un garçon élevé parmi des robots sur la planète Granbell
, qui rencontre la jeune streameuse Rebecca et son fidèle compagnon, un chat bleu nommé Happy.
Ensemble, ils partent explorer l'univers afin de retrouver « Mother », une mystérieuse entité cosmique capable d'exaucer tous les souhaits
. Suite au succès du manga, une adaptation animée a vu le jour dès 2021, comptant aujourd'hui deux saisons disponibles en streaming.
Konami adapte l'univers d'EDENS ZERO en jeu vidéo
Après avoir conquis de nombreux lecteurs et téléspectateurs à travers le manga et son adaptation animée diffusée de 2021 à 2023, EDENS ZERO
débarque enfin en jeu vidéo. Développé par Konami, ce nouvel action-RPG vous proposera d'incarner Shiki, Rebecca, Weisz, Homura
ainsi que d'autres personnages iconiques de l'œuvre originale.
À bord du vaisseau spatial Edens Zero, les joueurs partiront à la recherche de « Mother », une entité cosmique énigmatique, au cœur d'une intrigue riche et pleine d'action.
Sortie fixée au 15 juillet avec des bonus exclusifs à la clé
C'est donc le 15 juillet prochain
que sortira officiellement EDENS ZERO
, simultanément sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (via Steam et Windows). Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes
, accompagnées de bonus attractifs selon les éditions :
- Édition Day One (physique et numérique) :
- Tenue exclusive « Hunter Attire » pour Pino
- Accessoires variés selon les plateformes
- Édition Deluxe numérique :
- Accès anticipé de 72 heures
- Bonus digitaux supplémentaires
- Édition Deluxe physique :
- « Lacrima Set »
- « Starter Item Pack »
- « Gaming Equipment Set (Male) »
- « Cyber Equipment Set (Female) »
Le jeu promet une immersion complète dans l'univers de Hiro Mashima
, avec un gameplay dynamique basé sur l'utilisation des pouvoirs Ether Gear, permettant aux joueurs de revivre les moments emblématiques du manga. EDENS ZERO sortira le 15 juillet 2025 sur PS5, Xbox Series et PC.
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