EDENS ZERO : L'action-RPG de Konami dévoile sa date de sortie

Les fans du manga signé Hiro Mashima vont bientôt pouvoir embarquer pour une nouvelle aventure : EDENS ZERO arrive cet été sur consoles et PC.

Vous avez dit Fairy Tail ?

Konami adapte l'univers d'EDENS ZERO en jeu vidéo

Sortie fixée au 15 juillet avec des bonus exclusifs à la clé





Édition Day One (physique et numérique) : Tenue exclusive « Hunter Attire » pour Pino Accessoires variés selon les plateformes

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Édition Deluxe numérique : Accès anticipé de 72 heures Bonus digitaux supplémentaires

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Édition Deluxe physique : « Lacrima Set » « Starter Item Pack » « Gaming Equipment Set (Male) » « Cyber Equipment Set (Female) »

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Créé par Hiro Mashima, l'auteur à succès derrière, EDENS ZERO est un mangaqui mélange science-fiction, fantasy et action. On y suit les aventures de Shiki Granbell,, qui rencontre la jeune streameuse Rebecca et son fidèle compagnon, un chat bleu nommé Happy.Ensemble, ils partent explorer l'univers afin de retrouver « Mother »,. Suite au succès du manga, une adaptation animée a vu le jour dès 2021, comptant aujourd'hui deux saisons disponibles en streaming.Après avoir conquis de nombreux lecteurs et téléspectateurs à travers le manga et son adaptation animée diffusée de 2021 à 2023,débarque enfin en jeu vidéo. Développé par Konami, ce nouvel action-RPG vous proposera d'ainsi que d'autres personnages iconiques de l'œuvre originale.À bord du vaisseau spatial Edens Zero, les joueurs partiront à la recherche de « Mother », une entité cosmique énigmatique, au cœur d'une intrigue riche et pleine d'action.C'est donc leque sortira officiellement, simultanément sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (via Steam et Windows)., accompagnées de bonus attractifs selon les éditions :Le jeu promet une immersion complète dans l'univers de, avec un gameplay dynamique basé sur l'utilisation des pouvoirs Ether Gear, permettant aux joueurs de revivre les moments emblématiques du manga.