EDENS ZERO : L'action-RPG de Konami dévoile sa date de sortie

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 27 mars 2025 à 09h00
Les fans du manga signé Hiro Mashima vont bientôt pouvoir embarquer pour une nouvelle aventure : EDENS ZERO arrive cet été sur consoles et PC.
EDENS ZERO : L'action-RPG de Konami dévoile sa date de sortie

Vous avez dit Fairy Tail ?

Créé par Hiro Mashima, l'auteur à succès derrière Fairy Tail, EDENS ZERO est un manga lancé en 2018 qui mélange science-fiction, fantasy et action. On y suit les aventures de Shiki Granbell, un garçon élevé parmi des robots sur la planète Granbell, qui rencontre la jeune streameuse Rebecca et son fidèle compagnon, un chat bleu nommé Happy.

Ensemble, ils partent explorer l'univers afin de retrouver « Mother », une mystérieuse entité cosmique capable d'exaucer tous les souhaits. Suite au succès du manga, une adaptation animée a vu le jour dès 2021, comptant aujourd'hui deux saisons disponibles en streaming.

Miniature vidéo

Konami adapte l'univers d'EDENS ZERO en jeu vidéo

Après avoir conquis de nombreux lecteurs et téléspectateurs à travers le manga et son adaptation animée diffusée de 2021 à 2023, EDENS ZERO débarque enfin en jeu vidéo. Développé par Konami, ce nouvel action-RPG vous proposera d'incarner Shiki, Rebecca, Weisz, Homura ainsi que d'autres personnages iconiques de l'œuvre originale.

À bord du vaisseau spatial Edens Zero, les joueurs partiront à la recherche de « Mother », une entité cosmique énigmatique, au cœur d'une intrigue riche et pleine d'action.

Miniature vidéo

Sortie fixée au 15 juillet avec des bonus exclusifs à la clé

C'est donc le 15 juillet prochain que sortira officiellement EDENS ZERO, simultanément sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (via Steam et Windows). Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes, accompagnées de bonus attractifs selon les éditions :
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Édition Day One (physique et numérique) :
    • Tenue exclusive « Hunter Attire » pour Pino
    • Accessoires variés selon les plateformes
  • Édition Deluxe numérique :
    • Accès anticipé de 72 heures
    • Bonus digitaux supplémentaires
  • Édition Deluxe physique :
    • « Lacrima Set »
    • « Starter Item Pack »
    • « Gaming Equipment Set (Male) »
    • « Cyber Equipment Set (Female) »
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Le jeu promet une immersion complète dans l'univers de Hiro Mashima, avec un gameplay dynamique basé sur l'utilisation des pouvoirs Ether Gear, permettant aux joueurs de revivre les moments emblématiques du manga. EDENS ZERO sortira le 15 juillet 2025 sur PS5, Xbox Series et PC. 
Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

Plus d'articles

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits
Monopoly Go! 25 juillet 2026

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits

Retrouvez les liens Monopoly GO du jour vous permettant de récupérer des dés et des billets gratuitement.
Coin Master : Liens des tours, spins et coins gratuits
Coin Master 25 juillet 2026

Coin Master : Liens des tours, spins et coins gratuits

Retrouvez les liens Coin Master du jour vous permettant de récupérer des tours, spins et coins gratuitement.
Beast of Reincarnation : Date de sortie, plateformes, gameplay, tout savoir avant sa sortie
Beast of Reincarnation 25 juillet 2026

Beast of Reincarnation : Date de sortie, plateformes, gameplay, tout savoir avant sa sortie

Découvrez toutes les informations importantes à connaître à propos de Beast of Reincarnation, l'action-RPG de Game Freak.

commentaire (0)