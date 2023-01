Dune: Spice Wars accueille plusieurs nouveautés dans la mise à jour du 24 janvier

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



est développé par Shiro Games, à qui nous devons, notamment, Northgard , dont le suivi est poussé, étant donné qu'il accueille très souvent de nouvelles choses. Cela semble être la même chose pour Dune: Spice Warts, étant donné qu'une mise à jour majeure vient d'être déployée sur le RTS, ajoutant plusieurs nouveautés non négligeables.Depuis ce 24 janvier, quand vous terminez une partie,, dans le but de mieux voir les domaines dans lesquels vous avez excellé ou, au contraire, ce qui a fait que vous n'avez pas remporté la partie.. De nombreux équilibrages, sur les unités, l'économie ou encore les constructions ont été effectués.Cette mise à jour concerne aussi le Landsraad, dorénavant plus clair grâce à une barre qui indique les différentes phases au joueur, pour être plus compréhensible. Côté monde,, alors que les lacs acides n'infligeront plus que des dégâts aux unités au sol et que les régions équatoriales peuvent avoir jusqu'à sept points de vents.Si vous n'avez pas lancé Dune: Spice Wars depuis quelque temps, rappelons que le multijoueur a été implanté, tout comme une nouvelle faction, la maison Corrino . Le titre reste disponible sur PC, en accès anticipé via Steam, et dans le Game Pass. Pour les amateurs de l'univers, sachez qu'un autre jeu Dune, un MMO de survie en monde ouvert, Dune: Awakening , est en développement chez Funcom.