Dune: Spice Wars partage une première roadmap, avec le multijoueur

Disponible depuis la fin du mois d'avril 2022,va s'enrichir de contenu ces prochains mois, puisqu'il est disponible en accès anticipé. Si nous ne savions pas encore exactement ce qui arrivera à court terme, Shiro Games vient de lever le voile sur ses priorités, avec la roadmap de cet été 2022, et un peu plus loin.Ainsi,. Nous devrions pouvoir combattre trois autres joueurs dans le mode free-for-all, ou faire équipe avec une autre personne pour de la coopération. Une fonctionnalité attendue par une grande partie de la communauté, pour affronter autre chose que l'IA., en plus d'innombrables corrections de problèmes et améliorations en tout genre.Plus loin, nous devrions découvrir de nouvelles façons de se déplacer et de nouvelles unités, mais aussi des éléments tactiques. Des personnages iconiques de l'univers Dune devraient également être introduits, avec les conseillers, des unités de héros contrôlables. Nous en saurons un peu plus au cours de ces prochaines semaines, au fur et à mesure que ces mises à jour majeures approcheront.En attendant, nous rappelons que. Si vous souhaitez vous le procurer tout en faisant des économies, notre partenaire