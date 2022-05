Dune: Spice Wars : Nouvelles régions et fonctionnalités avec la première mise à jour

Nouveau bonus en atteignant les 10k d'Hégémonie pour toutes les factions.

Ajout d'un raccourci pour avoir une vue des combats (F3).

Le jeu se mettra en pause en entrant dans les menus.

Nouvelles régions spéciales White Rift Lac Acide

Nouveaux bâtiments

Disponible depuis un petit mois, Dune: Spice Wars semble avoir conquis le public, puisque de nombreux joueurs ont tenté l'expérience lors de sa sortie, laissant des critiques très positives sur Steam. Bien évidemment, le titre étant disponible en accès anticipé, l'expérience n'était pas parfaite et certaines fonctionnalités manquaient, ou devaient être modifiées. C'est en partie le cas avec cette première mise à jour, qui est en grande partie dictée par le retour des joueurs.Tout simplement nommée « Community Update 1 »,. Nous vous proposons un listing des ajouts les plus importants et pertinents.Concernant les modifications apportées, nous pouvons mentionner, lequel sera plus simple et agréable,, alors que les vers de sable bénéficient d'une meilleure animation. De nombreuses autres améliorations sont à retrouver sur le patch notes officiel pour cette première mise à jour, qui ne pèse que 24 Mo. Notez que certaines unités ont vu leur santé ou puissance être réduite.D'autres mises à jour de ce genre arriveront ces prochaines semaines, toujours dans le but d'améliorer l'expérience. Du contenu majeur est également au programme, pour venir enrichir, qui n'est disponible qu'en accès anticipé sur Steam, pour le moment.